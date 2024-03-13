Российская молодежь все чаще выбирает для жизни Тюмень, Москву и Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В тюменских проектах «Страны Девелопмент» в прошлом году доля молодых покупателей в возрасте до 35 лет составила 31,5%. Из них 55% — мужчины и 45% — женщины. Это самый большой показатель молодой клиентской аудитории из всех регионов присутствия застройщика. В столице молодежь составляет лишь 14% покупателей (среди них мужчин и женщин поровну), в Екатеринбурге — 15% (девушек немногим больше, чем парней).
На основе ответов респондентов об обстоятельствах покупки жилья аналитики компании сделали статистические выводы об основных факторах переезда молодежи с периферии в Москву и два уральских мегаполиса.
Как выяснилось, в Тюмень молодежь чаще всего приезжает с Севера или из отдаленных населенных пунктов родного региона с целью поступить в вуз. Более половины опрошенных молодых покупателей жилья в столице Тюменской области ответили, что их переезд был вызван выбором образовательного учреждения в городе.
Образование в мегаполисе более престижное, есть широкий спектр специальностей, отсутствующих на периферии, в том числе и на бюджетных местах, — отмечали участники фокус-группы.
Среди других причин переезда в Тюмень молодые покупатели также называли смену деятельности, места работы и покупку жилья. Самыми популярными у них стали ЖК «Сердце Сибири» и «Авторский». Эти проекты отличает близость образовательных учреждений.
Судя по ответам респондентов, переезд в Екатеринбург около четверти молодых людей был обусловлен желанием сохранить или укрепить социальные связи. Проживание в городе друзей и родственников назвали в качестве значимого фактора покупки жилья в Екатеринбурге 26% опрошенных. Еще 13% переехали сюда вслед за партнером, супругой или супругом. Были среди опрошенных и те, кто вернулся на родину после учебы в столице ради создания семьи.
В Москве молодежь традиционно привлекают возможности трудоустройства и карьерные перспективы.
Здесь более высокий уровень заработной платы и простор для профессиональной самореализации, — считают почти 100% респондентов.
Отметим, среди значимых факторов переезда из регионов в столицу и областные центры молодежь также отмечает разнообразие культурно-развлекательной инфраструктуры крупных городов.