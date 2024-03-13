Российская молодежь все чаще выбирает для жизни Тюмень, Москву и Екатеринбург

В тюменских проектах «Страны Девелопмент» в прошлом году доля молодых покупателей в возрасте до 35 лет составила 31,5%. Из них 55% — мужчины и 45% — женщины. Это самый большой показатель молодой клиентской аудитории из всех регионов присутствия застройщика. В столице молодежь составляет лишь 14% покупателей (среди них мужчин и женщин поровну), в Екатеринбурге — 15% (девушек немногим больше, чем парней).