Сборная Тюменской области победила в первенстве России по спортивной аэробике

Posted 7 марта, 12:06
Published 7 марта, 12:06
Modified Сегодня, 23:19
Updated Сегодня, 23:19
Соревнования проходили в Москве с 4 по 6 марта. В дисциплине aerostep лучшими стали тюменские атлеты (возрастная категория 12-14 лет).
Юниорская команда региона (15-17 лет) повторила прошлогодний результат, став серебряным призером.
Ребята готовились к первенству под руководством чемпионов мира, мастеров спорта международного класса Евгении и Данила Чаюн.
Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.
Одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.