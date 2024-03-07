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Posted 7 марта, 12:06

Published 7 марта, 12:06

Modified Сегодня, 23:19

Updated Сегодня, 23:19

Сборная Тюменской области победила в первенстве России по спортивной аэробике

Сборная Тюменской области победила в первенстве России по спортивной аэробике

7 марта 2024, 12:06
Фото: едерация Тюменской области по спортивной аэробике
Тюменская сборная по спортивной аэробике завоевала золото на первенстве России. Региональная федерация по спортивной аэробике в данном направлении впервые достигла такого высокого результата, сообщает пресс-служба департамента спорта Тюменской области.

Соревнования проходили в Москве с 4 по 6 марта. В дисциплине aerostep лучшими стали тюменские атлеты (возрастная категория 12-14 лет).

Юниорская команда региона (15-17 лет) повторила прошлогодний результат, став серебряным призером.

Ребята готовились к первенству под руководством чемпионов мира, мастеров спорта международного класса Евгении и Данила Чаюн.

Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.

Одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

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