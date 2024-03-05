Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин

Петр Колтыпин родился 8 июля 1973 года в городе Калинин Калининской области. В 1995 году окончил Новочеркасский государственный технический университет, в 2007 году — финансовую академию при правительстве РФ. В 1996 году начал работать в Сбербанке. С 2011 года — председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка, с 2014 по 2015 год — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка. С 2015 года — старший вице-президент, руководитель блока «Территориальное развитие» в Москве. С 2016 года — вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.