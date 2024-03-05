nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин

Председателем Уральского банка Сбербанка назначен Петр Колтыпин

5 марта 2024, 08:29
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8JufA6
Петр Колтыпин переходит в Уральский банк Сбербанка из Волго-Вятского банка Сбербанка. Он вступит в должность в первых числах апреля 2024 года.

Петр Колтыпин родился 8 июля 1973 года в городе Калинин Калининской области. В 1995 году окончил Новочеркасский государственный технический университет, в 2007 году — финансовую академию при правительстве РФ. В 1996 году начал работать в Сбербанке. С 2011 года — председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка, с 2014 по 2015 год — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка. С 2015 года — старший вице-президент, руководитель блока «Территориальное развитие» в Москве. С 2016 года — вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Под руководством Петра Колтыпина команда стабильно перевыполняет показатели и демонстрирует лидерские позиции. При его участии в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка реализованы инфраструктурные и комплексные проекты в сфере здравоохранения, образования, ESG, а также внесён существенный вклад в развитие цифровизации регионов. Петр Колтыпин награждён государственной наградой «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитывает четверых детей, увлекается парашютным спортом, триатлоном, марафонец, летает на вертолете и самолете.

Фото: Сбер

Дмитрий Суховерхов, ранее возглавлявший Уральский банк Сбербанка, переходит на позицию председателя Северо-Западного банка Сбербанка. В течение месяца Петр Колтыпин и Дмитрий Суховерхов будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи.
#Бизнес#Тюменская область#Банк#Россия#Сбербанк#Герман Греф#Сбер
«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
Сегодня, 06:27
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
Сегодня, 06:57
«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами
Сегодня, 04:12
Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома
Сегодня, 06:41
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Вчера, 07:05
Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов
Сегодня, 04:54