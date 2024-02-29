ТюмГУ расскажет старшеклассникам о профессиях социолога, маркетолога и экономиста

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Специалисты университета проводят для учащихся 8-11 классов образовательные экскурсии, мастер-классы, интенсивы и многое другое. Очередная встреча состоится 2 марта и будет посвящена экономическим направлениям подготовки, реализуемым в ТюмГУ.
Абитуриенты познакомятся с профессиями маркетолога, экономиста и социолога, а также узнают о том, какие перспективы открывает обучение в ТюмГУ. В программе: открытый разговор про теорию поколений, аналитику бизнеса, финансовую грамотность, инвестиции и тонкости HR. В конце участников ожидает командный экономический квиз.
Отметим, мероприятия состоится в 11.30 по адресу ул. Ленина, 16 (корпус Финансово-экономического института). Участие бесплатное.