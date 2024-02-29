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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

ТюмГУ расскажет старшеклассникам о профессиях социолога, маркетолога и экономиста

ТюмГУ расскажет старшеклассникам о профессиях социолога, маркетолога и экономиста

29 февраля 2024, 09:37
Фото: ТюмГУ
В Тюменском государственном университете продолжаются мероприятия в рамках проекта «Открытый университет».

Специалисты университета проводят для учащихся 8-11 классов образовательные экскурсии, мастер-классы, интенсивы и многое другое. Очередная встреча состоится 2 марта и будет посвящена экономическим направлениям подготовки, реализуемым в ТюмГУ.

Абитуриенты познакомятся с профессиями маркетолога, экономиста и социолога, а также узнают о том, какие перспективы открывает обучение в ТюмГУ. В программе: открытый разговор про теорию поколений, аналитику бизнеса, финансовую грамотность, инвестиции и тонкости HR. В конце участников ожидает командный экономический квиз.

Отметим, мероприятия состоится в 11.30 по адресу ул. Ленина, 16 (корпус Финансово-экономического института). Участие бесплатное.

#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Студенты#ТюмГУ#Школьники#Обучение#Мастер-классы#Инвестиции#Маркетолог#Анастасия Имамахметова
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