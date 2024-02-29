ТюмГУ расскажет старшеклассникам о профессиях социолога, маркетолога и экономиста

Абитуриенты познакомятся с профессиями маркетолога, экономиста и социолога, а также узнают о том, какие перспективы открывает обучение в ТюмГУ. В программе: открытый разговор про теорию поколений, аналитику бизнеса, финансовую грамотность, инвестиции и тонкости HR. В конце участников ожидает командный экономический квиз.