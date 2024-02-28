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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Беспощадная мода нулевых, которую хочется забыть

Беспощадная мода нулевых, которую хочется забыть

28 февраля 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
В нулевые мода на гламур захлестнула Россию. Сегодня многие популярные тренды этого периода выглядят достаточно забавно. Попытаемся вспомнить наиболее яркие и шокирующие модные тенденции нулевых.

Как пишет newia.ru, главной фишкой нулевых была мода на джинсы с очень низкой талией. Обладательницы таких брюк считались главными модницами. А если у девушки еще была видна полоска стрингов, то это вообще считалось особым шиком.

Нулевые — это еще и время, когда прокалывали все. Чем больше проколов на лице и теле, тем сексуальнее считалась их обладательница. Часто модницы старались продемонстрировать пирсинг в пупке.

Тенденция на экстремальную худобу также появилась в это время. Для этого тренда даже был придуман термин — «героиновый шик». Девушки с признаками анорексии считались сексуальными, хотя немногие мужчины соглашались с этим. В настоящее время стандарты изменились: в моде девушки, обладающие пышными формами, они считаются более соблазнительными, чем анорексички.

Еще одно направление стиля нулевых — побольше ярких и блестящих вещей. Обязательными атрибутами того времени являлись розовые плюшевые спортивные костюмчики, джинсы и дамские сумочки со множеством стразов, топики с леопардовым принтом, очки с массивными оправами.

Поскольку отдых в теплых краях был не всем по карману, а хотелось продемонстрировать сексуальный загар, модницы использовали автозагар. Как им пользоваться, знали немногие. Поэтому на улице часто можно было встретить нелепую «мулатку» с толстым слоем автозагара на теле.

#Общество#Мода#Стиль#Все материалы авторов
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