Беспощадная мода нулевых, которую хочется забыть

Тенденция на экстремальную худобу также появилась в это время. Для этого тренда даже был придуман термин — «героиновый шик». Девушки с признаками анорексии считались сексуальными, хотя немногие мужчины соглашались с этим. В настоящее время стандарты изменились: в моде девушки, обладающие пышными формами, они считаются более соблазнительными, чем анорексички.