Госдума хочет обязать вузы вдвое снизить стоимость обучения

По версии «Эксперт РА» (холдинг Раэкс), ведущие российские вузы в 2023/24 году повысили стоимость обучения в среднем на 12%. Так, в МИФИ по отдельным программам цена увеличилась на 18–22%. Программы «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» стоят около 340 тысяч рублей, хотя в 2023 году речь шла о 286 тысячах рублей. В РАНХиГС, например, факультет «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» обойдутся семье в 460 тысяч рублей в год. Средняя стоимость обучения в региональных вузах также повысилась и колеблется от 150 тысяч рублей до 200 тысяч.