Госдума хочет обязать вузы вдвое снизить стоимость обучения

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
На сегодняшний день на федеральном и региональном уровнях у многодетных родителей, воспитывающих трех и более детей, отсутствуют льготы, предусматривающие получение высшего образования. Вузы не предоставляют скидки на обучение для детей из многодетных семей, несмотря на то, что цены ежегодно растут.
По версии «Эксперт РА» (холдинг Раэкс), ведущие российские вузы в 2023/24 году повысили стоимость обучения в среднем на 12%. Так, в МИФИ по отдельным программам цена увеличилась на 18–22%. Программы «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» стоят около 340 тысяч рублей, хотя в 2023 году речь шла о 286 тысячах рублей. В РАНХиГС, например, факультет «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» обойдутся семье в 460 тысяч рублей в год. Средняя стоимость обучения в региональных вузах также повысилась и колеблется от 150 тысяч рублей до 200 тысяч.
Самое дорогое образование в Москве. В среднем за год обучения в столичных вузах в 2023–2024 годах нужно отдать около 300 тысяч рублей. Ниже всего цены в Калмыкии и Ингушетии. Здесь год обучения обойдется около 100 тысяч рублей.
По данным Росстата, уровень региональных зарплат в 2024 году за месяц в среднем составляет 55 тысяч рублей. Математика несложная. Помимо оплаты обучения, семьи несут также расходы на оплату услуг ЖКХ, налоги, лекарства и многое другое. Вывод: образование в лучших вузах России сегодня по карману не каждому, особенно если речь идет о многодетных семьях.
Стоимость обучения в вузах сегодня равна нескольким зарплатам. Чаще плата за учебу ложится на плечи родителей, которым приходится во всем себе отказывать, чтобы выучить ребенка. А если в семье трое детей, то, чтобы дать им образование, экономить приходится на всем. В период учебы многодетная семья испытывает колоссальные финансовые сложности. Поэтому мы предлагаем дать многодетным льготу на обучение 50%. Это снизит нагрузку на семейный бюджет и сделает образование более доступным для всех детей, повысит уровень образованности в обществе, — пояснил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
Напомним, в январе текущего года Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей. В распоряжении главы государства были определены меры поддержки для семей с тремя и более детьми в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. Однако в документе не рассматривалась тема образования. Парламентарии ЛДПР предлагают заполнить этот пробел, разработав поправки в закон «Об образовании».
Поправки в закон «Об образовании» — одна из тех мер, которая может стать профилактикой проблем, связанных с низкой рождаемостью в стране, — отметил Леонид Слуцкий.