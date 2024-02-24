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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Тюменская область представит свои достижения в сфере медицины в Москве

Тюменская область представит свои достижения в сфере медицины в Москве

24 февраля 2024, 10:53
Фото: 1MI
Тюменская область представит свои медицинские достижения на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие пройдет в Москве.

В процессе будут показаны результаты реализации региональных программ нацпроекта «Здравоохранение». Гостей ожидает интерактивная программа, включающая проверку индекса массы тела и биологического возраста легких.

Также посетители смогут опробовать тренажер для восстановления после инсульта «Перчатка-Аника». Помимо этого, посетители выставки получат небольшие сувениры с логотипом «Служба здоровья», которые дети смогут раскрасить по своему вкусу.

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Ранее стало известно о том, что Китай намерен совершить инвестиции в развитие лесопромышленного комплекса и социальной сферы Тюменской области. Предложения затрагивают и медицину.

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