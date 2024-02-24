Тюменская область представит свои достижения в сфере медицины в Москве

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В процессе будут показаны результаты реализации региональных программ нацпроекта «Здравоохранение». Гостей ожидает интерактивная программа, включающая проверку индекса массы тела и биологического возраста легких.
Также посетители смогут опробовать тренажер для восстановления после инсульта «Перчатка-Аника». Помимо этого, посетители выставки получат небольшие сувениры с логотипом «Служба здоровья», которые дети смогут раскрасить по своему вкусу.
Ранее стало известно о том, что Китай намерен совершить инвестиции в развитие лесопромышленного комплекса и социальной сферы Тюменской области. Предложения затрагивают и медицину.