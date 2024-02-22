Жители Тюмени смогут покупать абонементы на связь со скидкой до 30%

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На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение всего выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.
Нам важно предоставлять жителям Тюменской области удобные и выгодные способы получения услуг и экосистемных предложений. Абонемент на связь позволяет существенно экономить семейный бюджет, при этом самостоятельно выбирать оптимальный период его действия. Если у пользователя подключен автоплатеж, не нужно беспокоиться о наличии средств перед списанием абонентской платы — вся сумма оплачивается единовременно. Уверена, что тюменцы оценят новый и простой способ оплаты за пользование услугами связи, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Стоимость абонемента в Тюмени и Тюменской области: