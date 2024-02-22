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Жители Тюмени смогут покупать абонементы на связь со скидкой до 30%

Жители Тюмени смогут покупать абонементы на связь со скидкой до 30%

22 февраля 2024, 10:00
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «МТС» . erid: LjN8KbEdi
Цифровая экосистема МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до одного года. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС в Тюмени и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение всего выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

Нам важно предоставлять жителям Тюменской области удобные и выгодные способы получения услуг и экосистемных предложений. Абонемент на связь позволяет существенно экономить семейный бюджет, при этом самостоятельно выбирать оптимальный период его действия. Если у пользователя подключен автоплатеж, не нужно беспокоиться о наличии средств перед списанием абонентской платы — вся сумма оплачивается единовременно. Уверена, что тюменцы оценят новый и простой способ оплаты за пользование услугами связи, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Стоимость абонемента в Тюмени и Тюменской области:

  • МТС Больше — 1750 рублей (3 месяца), 3150 рублей (6 месяцев) и 5400 рублей (12 месяцев),
  • МТС Супер — 2120 рублей (3 месяца), 3850 рублей (6 месяцев) и 6620 рублей (12 месяцев),
  • МТС Проще — 3510 рублей (12 месяцев).
#Общество#Тюмень#Скидки#МТС#Акция#Тариф#Связь#Анастасия Имамахметова
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