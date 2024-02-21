Тюменцы открыли строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»

«ЗАГОРОД ЭКСПО» прошел насыщенно не только для посетителей. На старте строительного сезона 2024 организаторы приготовили для компаний-участников интересную деловую программу. Впервые прошла мастермайнд-сессия для собственников и руководителей компаний, занятых в сфере загородной недвижимости. На ней обсуждались важные вопросы, связанные с созданием качественного продукта ИЖС, востребованного у целевой аудитории, изменение портрета клиента, увеличение количества молодежи и молодых семей, стремящихся жить в пригороде, а не в городской квартире. Появление запроса у жителей коттеджных поселков на создание управляющих компаний, которые смогут взять на себя часть их коммунальных забот.