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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Тюменцы открыли строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»

Тюменцы открыли строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»

21 февраля 2024, 09:05
Фото: «ЗАГОРОД ЭКСПО»
Реклама. ИП Осипова К.С. . erid: LjN8KTdZM
Более 2,5 тысяч тюменцев в минувшие выходные посетили выставку «ЗАГОРОД ЭКСПО» в Тюменском технопарке. Порядка 60 компаний из сферы загородной жизни рассказали о современных решениях в области изготовления стройматериалов, инженерных коммуникаций, представили коттеджные поселки и многое другое.

Февральская выставка «ЗАГОРОД ЭКСПО» собрала на одной площадке множество компаний из сферы загородной жизни. Так, 26 девелоперов и строительных организаций презентовали свои коттеджные поселки и малоэтажные ЖК, расположенные по Московскому, Червишевскому, Ирбитскому, Салаирскому, Тобольскому и Старо-Тобольскому трактам. Посетители смогли получить консультации напрямую от профессионалов по строительству деревянных, каменных, каркасных домов. Сделать расчеты на покупку строительных и отделочных материалов. Пообщаться с ландшафтными и интерьерными дизайнерами, познакомиться с современными садовниками.

Живой интерес вызвал лекторий, где в качестве спикеров выступали профильные специалисты. За два дня в режиме нон-стоп прошло 28 познавательных лекций.

Мы хотим выстроить открытый диалог между посетителями и компаниями, которые присутствуют на площадке. Для этого на выставке организован лекторий, в котором каждый может задать интересующий его вопрос и получить профессиональное мнение от экспертов, — рассказала организатор выставки «ЗАГОРОД ЭКСПО» Светлана Ярославцева.
Фото: «ЗАГОРОД ЭКСПО»

Самой востребованной у тюменцев стала тема, связанная с фасадными решениями — лицевой кирпич, штукатурка, термопанели или керамическая плитка, в чем преимущества каждого и в каких случаях лучше использовать тот или иной материал. Активно прошло обсуждение способов приобретения загородной недвижимости и условий по сельской ипотеке. В качестве новинок в лектории представили легендарные витражи Тиффани в исполнении тюменских мастеров, а также современные технологии 3D-печати бетоном и микроцемент.

Для детей на выставке были организованы прикладные мастер-классы. Пока родители занимались важными делами, малыши и подростки соревновались в искусном управлении роботами на полигоне Кубка РТК, мастерили и разукрашивали деревянные ключницы и домики-шкатулки, создавали свечи из соевого воска.

Фото: «ЗАГОРОД ЭКСПО»

«ЗАГОРОД ЭКСПО» прошел насыщенно не только для посетителей. На старте строительного сезона 2024 организаторы приготовили для компаний-участников интересную деловую программу. Впервые прошла мастермайнд-сессия для собственников и руководителей компаний, занятых в сфере загородной недвижимости. На ней обсуждались важные вопросы, связанные с созданием качественного продукта ИЖС, востребованного у целевой аудитории, изменение портрета клиента, увеличение количества молодежи и молодых семей, стремящихся жить в пригороде, а не в городской квартире. Появление запроса у жителей коттеджных поселков на создание управляющих компаний, которые смогут взять на себя часть их коммунальных забот.

В рамках выставки состоялся круглый стол «Деревянное домостроение. Новая точка роста жилищного строительства Тюменской области». В обсуждении участвовали руководители девяти строительных компаний и производители стройматериалов из дерева. По мнению участников круглого стола, рынок деревянного домостроения имеет огромный потенциал. Речь идет не только о строительстве жилья, но и возведении социальных и спортивных объектов, развитии инфраструктуры загородной жизни.

Фото: «ЗАГОРОД ЭКСПО»

Еще один круглый стол прошел на тему «Загородный рынок и новые вызовы: тренд на соинвесторов». В формате дискуссии представители компаний-участников выставки обсудили итоги 2023 года, ключевые вызовы рынка и тренды на 2024 год.

ИЖС в Тюменской области — это сфера с высокой доходностью. Средний годовой прирост стоимости одной сотки в нашей компании составляет примерно 30%. Если говорить о комплексных домовладениях, то это 35% (результаты 2023 года). С точки зрения инвесторов, которые заходят в наш регион, — это очень понятный продукт, — рассказала руководитель направления партнерских продаж девелоперской компании «Сибирские владения» Евгения Смирнова.
Фото: «ЗАГОРОД ЭКСПО»

По словам организаторов, среди тех, кто приходит на выставку с целью покупки коттеджа, таунхауса и трехкомнатных квартир в мультиформатных загородных комплексах, все больше людей в возрасте от 25 до 45 лет, занятых умственным трудом, сотрудников офисов, предпринимателей из сферы услуг и современных технологий.

В последнее время активнее проявляется тенденция инвестиционных покупок, а также в поисках подходящих вариантов приходят представители коммерческих структур. Это означает, что люди видят инвестиционный потенциал в загородной недвижимости, — поделилась организатор выставки «ЗАГОРОД ЭКСПО» Ксения Осипова.

Статуэтку за лучший стенд на февральской выставке организаторы вручили застройщику загородной недвижимости IZI HOUSE. В зале «Атриум» компания создала уютный стенд с белой мебелью и зеленым декором для презентации своих услуг и переговоров, здесь же расположилась романтичная фотозона с ярким сердцем из натурального дерева.

Фото: «ЗАГОРОД ЭКСПО»

Каждый день выставки завершался розыгрышем подарков от участников и партнеров. Счастливчики уносили с собой сертификаты на строительство и обустройство домов и бань. Среди крупных подарков — насосы на воду от компании «БурСтройВод», премиальный набор для пикника от производственно-строительной компании Craftdom, ультразвуковой увлажнитель воздуха от «АМ-Групп», подарочный сертификат на отдых в загородном доме на 2 дня от строительной компании «ГИКО». Главным подарком «ЗАГОРОД ЭКСПО» в феврале стал сертификат на сумму 500 000 рублей на строительство дома от компании «Вертекс». Общий призовой фонд составил более 2 млн. рублей.

Организаторы благодарят всех экспонентов и гостей мероприятия, информационных партнеров: портал деловых новостей «РБК Тюмень», журнал Mens Club, интернет-портал «Квартирный вопрос».

Следующая выставка пройдет 20–21 апреля 2024 года в Тюменском технопарке. Подать заявку на участие для компаний можно на сайте «ЗАГОРОД ЭКСПО»: www.zagorod.site.

Участники выставки «Загород Экспо» в феврале 2024 года:

Банк-партнер: Россельхозбанк.

Девелоперы и застройщики:

  • Застройщик загородной недвижимости IZI HOUSE,
  • Девелоперская компания «Сибирские владения»,
  • Строительная компания «СтройАльянс»,
  • Коттеджный поселок «Онегин»,
  • Строительная компания «СИТИСТРОЙ»,
  • Паритет Девелопмент,
  • Строительная компания «Стабилис»,
  • Девелоперская компания «Монолит»,
  • Компания Kalinkahaus,
  • Компания «АМ-ГРУПП»,
  • Девелоперская компания «История Девелопмент»,
  • Строительная компания «МИР КОТТЕДЖЕЙ»,
  • Компания «НЕОстрой»,
  • Строительная компания «Орбита»,
  • Загородный девелопмент «Эволюция»,
  • Компания Тюменьспецстрой,
  • Строительная компания «Михайловский дворик»,
  • Строительная компания «Горница»,
  • Строительная компания «Купидом»,
  • Строительная компания IVANДОМ,
  • Строительная компания «Вертекс»,
  • Строительная компания «ГИКО»,
  • Строительная компания «ГАРАНТ СТРОЙ»,
  • Строительная компания «Пока нет дома»,
  • Компания Welcome Home,
  • Производственно-строительная компания CraftDom.

Производство и продажа строительных и отделочных материалов:

  • Винзилинский завод керамзитового гравия (ВЗКГ),
  • Церезит,
  • Винзилинский завод керамических стеновых материалов (ВЗКСМ),
  • Тюменский завод гофротруб,
  • Производственная компания Novak Decor 72,
  • KERAMA MARAZZI,
  • Фасадные системы АМК.

Производство, продажа и установка инженерного оборудования:

  • Компания «ЭКО-ГРУПП»,
  • Инженерный центр «Азбука отопления»,
  • Компания «БурСтройВод»,
  • Компания «Кванта +»,

Ландшафт и интерьер:

  • Школа дизайна DH,
  • Отделочная компания «КАК НАДО»,
  • Витражная мастерская Тиффани в Тюмени,
  • Ландшафтная компания «Кедр»,
  • Компания «Платинус»,
  • Компания Garden PRO,
  • Массажные кресла Yamaguchi,
  • WoodBar72.

Ярмарка натуральных продуктов:

  • Сыроварня «Siньор Джованни»,
  • Крошка Енот,
  • Сыроварня «Ингала»,
  • Натуральные сладости,
  • Ремесленная пекарня «Истории хлеба»,
  • Онлайн-кондитерская PEKU,
  • «Щепотка вкуса» крафтовая соль со специями,
  • Масло Halal Shef.
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