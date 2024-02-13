Тюменские туристы смогут оценить высокие скорости горнолыжных курортов Сочи

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
МТС построила на всех горных курортах современную инфраструктуру связи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. На сегодняшний день территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2 400 метров. Для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.
Самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждаются результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мбит/сек. При этом ежедневно экосистема МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров. В целом, МТС в Сочи обслуживает ежедневно в сезон до одного миллиона абонентов. Примечательно, что нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.
Отметим, согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 3%. Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жители Краснодарского края составляют треть всех туристов Красной поляны, Розы хутор и Газпрома.
За последний год на курорты Сочи стали чаще ездить и жители Северо-Кавказских республик: Ингушетии, Чечни, Республики Тыва. Продолжительность отдыха составила 8 дней. Самые короткие поездки — у туристов из Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Чаще всего в горы Сочи приезжают женщины в возрасте 35-44 лет. Мужчин данной возрастной категории приезжает немногим меньше. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и Черноморское побережье Сочи.