Тюменские туристы смогут оценить высокие скорости горнолыжных курортов Сочи

Самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждаются результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мбит/сек. При этом ежедневно экосистема МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров. В целом, МТС в Сочи обслуживает ежедневно в сезон до одного миллиона абонентов. Примечательно, что нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.