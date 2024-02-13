Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В марте 2023 года состоялась презентация совместного проекта двух крупных застройщиков: ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». В Тюмени это первый общий проект двух федеральный девелоперов. Старт продаж второго дома состоялся уже осенью 2023 года. Первый дом будет сдан уже в этом году, а весь проект завершен в 2026 году.
По данным аналитиков, каждая вторая квартира (47% от общего объема продаж) в этом ЖК оформляется с дополнительными опциями — с ремонтом и меблировкой. Самые популярные планировки — семейного формата. Это позволяет сделать вывод, что в этом проекте недвижимость приобретают в первую очередь для себя, для семейного проживания.
Новый комплекс с собственной инфраструктурой будет возведен в районе улиц Интернациональной — Объездной, рядом с аэропортом Плеханово. Всего на участке 9 га строители возведут 4 дома. В четырех очередях запроектировано 8820 квартир и четыре многоуровневых паркинга с теплыми переходами в секции домов. Общая жилая площадь на весь ЖК составит 172 760 кв. м.
Сам комплекс и каждый его дом получили названия, символизирующие сотрудничество двух крупнейших застройщиков. Первый корпус носит имя «Синергия», второй — «Форум». Нейминги остальных домов пока в тайне.
«Для нас важно было найти партнера, с которым мы разделяем общие ценности. Благодаря синергии опыта двух крупнейших застройщиков в домашнем для нас регионе, у тюменцев, появится новый проект с комфортной и уникальной средой», — отметил вице-президент, руководитель блока маркетинга и продаж ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
«Благодаря партнерской модели взаимодействия с ведущим девелопером Тюмени ГК „Страна Девелопмент“ в рамках жилого проекта „ЮНИОН“ мы получили важный опыт эффективной работы на новом региональном рынке, значительно сократив сроки качественной отстройки своих бизнес-процессов и логистических цепочек. Успех проекта позволяет нам активно прорабатывать аналогичные модели партнерства и в других регионах, где мы рассматриваем перспективные площадки и готовы выступать как девелопером, так и финансовым партером», — дополнил Андрей Ермишкин, вице-президент по региону Урал Группы «Эталон»
Напомним, ГК «Страна Девелопмент» — лидер Тюменской области по объемам текущего строительства и вводу жилья согласно данным портала ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков). За 2023 год компания осуществила в Тюмени ввод более 144 тыс. кв. м. жилья. На данный момент более 20% всех проектов компании реализуются по программе комплексного развития территорий — это 7 жилых комплексов, которые находятся в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области.
Группа «Эталон» работает на российском рынке недвижимости и возводит жилье 37 лет. За это время компания ввела в эксплуатацию почти 9 миллионов квадратных метров. В 2023 году федеральный девелопер вывел на рынок новые площади в 9 региональных проектах, в том числе и в Тюмени. По объему текущего строительства Группа «Эталон» входит в ТОП-15 застройщиков России (по данным Единого ресурса застройщика). Бизнес-модель Компании основана на использовании технологической платформы и внедрении новых технологий, что обеспечивает гибкость, эффективность и масштабируемость проектов.
Жилой комплекс «Юнион» — новый в городе микрорайон для семейного проживания. Район Московского тракта динамично развивающееся направление города. Здесь удобная транспортная развязка, открыты социальные учреждения. Уже сейчас в шаговой доступности есть остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, аптеки, салоны услуг, пункты выдачи маркетплейсов. В 10 минутах на автомобиле расположены школы, детские сады, городская поликлиника, фитнес-центры, кафе и рестораны. В проекте самого микрорайона предусмотрено место под детский сад. Дорога до центра города, экопарка «Затюменский», аэропорта Рощино займет 15 минут. В этой локации у «Страны» есть как завершенные проекты, так и находящиеся на стадии реализации. Более 4 000 семей уже получили ключи от квартир в введенных домах компании в этой части города.