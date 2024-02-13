Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат

Жилой комплекс «Юнион» — новый в городе микрорайон для семейного проживания. Район Московского тракта динамично развивающееся направление города. Здесь удобная транспортная развязка, открыты социальные учреждения. Уже сейчас в шаговой доступности есть остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, аптеки, салоны услуг, пункты выдачи маркетплейсов. В 10 минутах на автомобиле расположены школы, детские сады, городская поликлиника, фитнес-центры, кафе и рестораны. В проекте самого микрорайона предусмотрено место под детский сад. Дорога до центра города, экопарка «Затюменский», аэропорта Рощино займет 15 минут. В этой локации у «Страны» есть как завершенные проекты, так и находящиеся на стадии реализации. Более 4 000 семей уже получили ключи от квартир в введенных домах компании в этой части города.