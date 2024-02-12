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Posted 12 февраля, 12:29

Published 12 февраля, 12:29

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Тюменская область вошла в топ-регионов по производительности труда

Тюменская область вошла в топ-регионов по производительности труда

12 февраля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Тюменская область вошла в число лучших субъектов по реализации нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. Об этом рассказали в Информцентре правительства региона со ссылкой на промежуточный рейтинг Минэкономразвития совместно с Федеральным центром компетенций.

При оценке эксперты учитывали:

  • как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности;
  • количество предприятий, которые обучают работников;
  • объем льготного кредитования;
  • исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и другое.

Итоговый рейтинг подготовят в конце текущего года после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов федеральной налоговой службы.

Отметим, повышение производительности труда на предприятии нужно для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников. По эффективности работы региональных центров компетенций — Тюменская область занимает девятое место среди 53 субъектов России.

В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет меньше процента
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