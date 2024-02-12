Тюменская область вошла в топ-регионов по производительности труда

Posted 12 февраля, 12:29
Published 12 февраля, 12:29
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
При оценке эксперты учитывали:
Итоговый рейтинг подготовят в конце текущего года после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов федеральной налоговой службы.
Отметим, повышение производительности труда на предприятии нужно для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников. По эффективности работы региональных центров компетенций — Тюменская область занимает девятое место среди 53 субъектов России.