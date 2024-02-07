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МТС признана лидером по количеству сервисов цифровой безопасности

МТС признана лидером по количеству сервисов цифровой безопасности

7 февраля 2024, 12:34
Фото: МТС
По данным международной исследовательской компании J'son & Partners Consulting компания МТС предлагает самую широкую линейку продуктов по защите клиентов от нежелательных звонков, утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории.

МТС заняла первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей крупнейших российских экосистем и операторов связи. Согласно исследованию J`son & Partners, именно экосистема МТС имеет самую широкую линейку продуктов безопасности абонентов среди основных игроков рынка.

Сравнительный анализ проводился среди восьми российских компаний и операторов связи. Эксперты изучали такие сервисы как блокировка нежелательных спам-звонков, автосекретарь, черный список, мониторинг утечек персональных данных и кредитной истории. В область исследования не вошло, например, профессиональное антиспам ПО. Помимо МТС в топ-5 вошли «Билайн», «Мегафон», «Яндекс» и «Теле2».

Исследователи также провели глубокий анализ антиспам-сервисов — как самого распространенного и востребованного направления. Наиболее сильные предложения в данном сегменте выявлены у МТС. Экосистема получила 87 баллов из 100. В результате проведенного нагрузочного тестирования эксперты отметили и высокую эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков со стороны МТС. Так, сервис МТС «Защитник» определил шесть из восьми возможных тестовых номеров. Эффективность антиспам-сервиса подтвердили опрошенные представители компаний, занимающихся массовыми обзвонами.

Отметим, на конец 2023 года опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории была доступна только у двух игроков российского рынка, включая МТС. Цифровая экосистема МТС уведомляет клиентов, если происходит утечка данных или кто-то подает заявку на кредит от имени пользователя. Данный функционал включен в сервис МТС «Защитник».

Разными продуктами компании пользуются более 40 млн абонентов. При этом «антифрод» выступает в качестве защиты первого контура и работает для всей базы бесплатно. Далее мы по каждому абоненту выстраиваем его «контур безопасности», можно решать, какие звонки будут блокироваться, а какие нет, — уточнил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По мнению авторов исследования, сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости, а сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории будет продолжать активно развиваться в ближайшее время.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#МТС#Мегафон#Защита#Билайн#Яндекс#Спам#Защита персональных данных#Анастасия Имамахметова#Исследование
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