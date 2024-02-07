МТС признана лидером по количеству сервисов цифровой безопасности

Исследователи также провели глубокий анализ антиспам-сервисов — как самого распространенного и востребованного направления. Наиболее сильные предложения в данном сегменте выявлены у МТС. Экосистема получила 87 баллов из 100. В результате проведенного нагрузочного тестирования эксперты отметили и высокую эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков со стороны МТС. Так, сервис МТС «Защитник» определил шесть из восьми возможных тестовых номеров. Эффективность антиспам-сервиса подтвердили опрошенные представители компаний, занимающихся массовыми обзвонами.