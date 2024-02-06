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Энергетики подключили к сетям более 200 тюменских объектов малого и среднего бизнеса

Энергетики подключили к сетям более 200 тюменских объектов малого и среднего бизнеса

6 февраля 2024, 07:56
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» подвели итоги работы по технологическому присоединению объектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области в 2023 году. Всего по итогам годам к сетям компании присоединили 203 объекта суммарной мощностью порядка 28 МВт.

Для этих целей «Россети Тюмень» установили 41 трансформаторную подстанцию, построили 111 воздушных линий электропередачи и проложили 16 кабельных ЛЭП. Чтобы контролировать параметры качества и объема передаваемой электроэнергии, специалисты смонтировали 194 интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных. Энергетики организовали электроснабжение объектов малого предпринимательства от 81 высоковольтного центра питания.

Среди подключенных в прошлом году объектов МСП — пункт переработки дикоросов в Вагайском районе и комплекс под размещение объектов рыболовства и рыбоводства в Армизонском районе. Самые масштабные строительно-монтажные работы прошли в Тюменском районе: там к сетям компании за год подключили свыше 100 малых предприятий.

Технологическое присоединение к сетям — одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые объекты бизнеса, содействуя созданию комфортных условий работы малого и среднего предпринимательства и повышая инвестиционную привлекательность региона.

#Тюмень#Тюменская область#Энергетика#Энергоснабжение#Малый и средний бизнес#Рыбоводство#Предприятие#Россети Тюмень
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