Энергетики подключили к сетям более 200 тюменских объектов малого и среднего бизнеса

Среди подключенных в прошлом году объектов МСП — пункт переработки дикоросов в Вагайском районе и комплекс под размещение объектов рыболовства и рыбоводства в Армизонском районе. Самые масштабные строительно-монтажные работы прошли в Тюменском районе: там к сетям компании за год подключили свыше 100 малых предприятий.