Энергетики подключили к сетям более 200 тюменских объектов малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Для этих целей «Россети Тюмень» установили 41 трансформаторную подстанцию, построили 111 воздушных линий электропередачи и проложили 16 кабельных ЛЭП. Чтобы контролировать параметры качества и объема передаваемой электроэнергии, специалисты смонтировали 194 интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных. Энергетики организовали электроснабжение объектов малого предпринимательства от 81 высоковольтного центра питания.
Среди подключенных в прошлом году объектов МСП — пункт переработки дикоросов в Вагайском районе и комплекс под размещение объектов рыболовства и рыбоводства в Армизонском районе. Самые масштабные строительно-монтажные работы прошли в Тюменском районе: там к сетям компании за год подключили свыше 100 малых предприятий.
Технологическое присоединение к сетям — одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые объекты бизнеса, содействуя созданию комфортных условий работы малого и среднего предпринимательства и повышая инвестиционную привлекательность региона.