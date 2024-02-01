В 2024 году «Россети Тюмень» отремонтируют сотни подстанций и ЛЭП

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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В рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному периоду энергетики проведут технические мероприятия на 1200 ЛЭП различного класса напряжения и 669 подстанциях 35-220 кВ.
На высоковольтных питающих центрах специалисты отремонтируют более 70 силовых трансформаторов, 269 выключателей, 270 разъединителей и заменят свыше 1,4 тыс. опорных изоляторов. Для повышения надежности электроснабжения бытовых потребителей в распределительных сетях 0,4-10 кВ пройдет капитальный ремонт 255 трансформаторных подстанций.
В 2024 году ремонтная кампания охватит 1,9 тыс. км воздушных линий электропередачи. Энергетики заменят и укрепят 6,4 тыс. опор, установят порядка 5,1 тыс. птицезащитных устройств, а также смонтируют более 19 тыс. новых изоляторов и 27 км грозотроса. До конца года работники компании расчистят от кустарниковой и древесной растительности 3,6 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП, что позволит исключить технологические нарушения, вызванные падением деревьев и веток на провода.
Основные цели ежегодной производственной программы «Россети Тюмень» — повышение надежности электроснабжения потребителей и подготовка электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2024/2025. Запланированные работы должны состояться до 1 октября текущего года.