В 2024 году «Россети Тюмень» отремонтируют сотни подстанций и ЛЭП

В 2024 году ремонтная кампания охватит 1,9 тыс. км воздушных линий электропередачи. Энергетики заменят и укрепят 6,4 тыс. опор, установят порядка 5,1 тыс. птицезащитных устройств, а также смонтируют более 19 тыс. новых изоляторов и 27 км грозотроса. До конца года работники компании расчистят от кустарниковой и древесной растительности 3,6 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП, что позволит исключить технологические нарушения, вызванные падением деревьев и веток на провода.