Энергетики пресекли в Тюменской области хищения электроэнергии на 15 млн рублей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Материалы по выявленным нарушениям энергетики направили в правоохранительные органы, чтобы виновных привлекли к ответственности.
«Россети Тюмень» совместно с представителями правоохранительных ведомств регулярно проводят мероприятия по выявлению энерговоровства. В 2023 году прошло свыше 220 рейдов, что почти втрое больше показателей 2022 года. Всего в Тюменской области зафиксировано и пресечено 112 фактов самовольного подключения к сетям и 36 случаев безучетного потребления электроэнергии. При этом 90% нарушителей — физические лица.
Самый крупный в регионе случай энерговоровства за год произошел в Тюмени: житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень» и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей. По всем выявленным случаям с нарушителями закона прошли разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. Сейчас ущерб на сумму 6,7 млн рублей уже погашен, по остальным актам проводится претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.
Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем жителям региона. В первую очередь страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий на энергооборудовании. Также это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к высоковольтной линии — стоить нарушителям жизни и здоровья.
Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.