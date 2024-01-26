Энергетики пресекли в Тюменской области хищения электроэнергии на 15 млн рублей

Самый крупный в регионе случай энерговоровства за год произошел в Тюмени: житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень» и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей. По всем выявленным случаям с нарушителями закона прошли разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. Сейчас ущерб на сумму 6,7 млн рублей уже погашен, по остальным актам проводится претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.