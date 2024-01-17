Казахстан, Тайланд и ОАЭ: в каких странах отдыхали тюменцы в новогодние каникулы?

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
На поездки в соседний к России Казахстан пришлось около 60% всех путешествий за границу, сообщили аналитики МТС Travel, проанализировав поездки жителей Тюменской области за границу с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. На втором месте среди стран зарубежья — Таиланд с долей 8% от общего турпотока из региона. На третьем — Объединенные Арабские Эмираты. В новогодние каникулы доля поездок из Тюмени в эту страну составила 6%. Также в топ-5 самых популярных направлений вошли Египет — 4% и Турция — 3%.
Примечательно, что общероссийский рейтинг популярных стран в минувшие новогодние каникулы выглядит немного иначе. По данным МТС Travel, в целом для россиян любимой страной стала Турция — ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты. Доля поездок в эту страну немного уступает лидеру — 18%. Тройку лидеров замыкает Китайская Народная Республика — на нее пришлось 12% от всего туристического потока в дальнее зарубежье, отмечают специалисты экосистемы.
На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году. По туристическому потоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия (ЮВА). За год популярность данного направления выросла более чем на треть. В прошедшие новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11% от всех поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в солнечный Таиланд.
Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались путешествия за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно. Однако поездки длительностью менее двух дней не учитывались с целью исключить транзитные визиты. В расчет принимались только те перемещения, которые завершились возвращением в Российскую Федерацию.