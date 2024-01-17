Казахстан, Тайланд и ОАЭ: в каких странах отдыхали тюменцы в новогодние каникулы?

На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году. По туристическому потоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия (ЮВА). За год популярность данного направления выросла более чем на треть. В прошедшие новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11% от всех поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в солнечный Таиланд.