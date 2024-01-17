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Казахстан, Тайланд и ОАЭ: в каких странах отдыхали тюменцы в новогодние каникулы?

Казахстан, Тайланд и ОАЭ: в каких странах отдыхали тюменцы в новогодние каникулы?

17 января 2024, 12:23
Фото: МТС
Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки жителей Тюменской области за границу с 30 декабря по 8 января включительно. Самыми популярными направлениями стали Казахстан, Тайланд и ОАЭ. В целом по России, помимо ОАЭ, лидируют Турция и Китай.

На поездки в соседний к России Казахстан пришлось около 60% всех путешествий за границу, сообщили аналитики МТС Travel, проанализировав поездки жителей Тюменской области за границу с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. На втором месте среди стран зарубежья — Таиланд с долей 8% от общего турпотока из региона. На третьем — Объединенные Арабские Эмираты. В новогодние каникулы доля поездок из Тюмени в эту страну составила 6%. Также в топ-5 самых популярных направлений вошли Египет — 4% и Турция — 3%.

Примечательно, что общероссийский рейтинг популярных стран в минувшие новогодние каникулы выглядит немного иначе. По данным МТС Travel, в целом для россиян любимой страной стала Турция — ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты. Доля поездок в эту страну немного уступает лидеру — 18%. Тройку лидеров замыкает Китайская Народная Республика — на нее пришлось 12% от всего туристического потока в дальнее зарубежье, отмечают специалисты экосистемы.

На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году. По туристическому потоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия (ЮВА). За год популярность данного направления выросла более чем на треть. В прошедшие новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11% от всех поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в солнечный Таиланд.

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались путешествия за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно. Однако поездки длительностью менее двух дней не учитывались с целью исключить транзитные визиты. В расчет принимались только те перемещения, которые завершились возвращением в Российскую Федерацию.

#Тюмень#Тюменская область#Турция#Казахстан#Российская Федерация#МТС#Египет#Путешествия#ОАЭ#Анастасия Имамахметова
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