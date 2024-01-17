Депутаты помогают в обустройстве дворовых территорий

Депутат Дмитрий Антипов совместно с управой Калининского округа сделал жителям своего избирательного округа новогодний подарок — деревянную горку рядом с домом № 128 по улице Мельникайте. До этого жители близлежащих домов вынуждены были водить детей в отдаленные скверы.