Депутаты помогают в обустройстве дворовых территорий

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Депутат Дмитрий Антипов совместно с управой Калининского округа сделал жителям своего избирательного округа новогодний подарок — деревянную горку рядом с домом № 128 по улице Мельникайте. До этого жители близлежащих домов вынуждены были водить детей в отдаленные скверы.
Выражаю благодарность руководителю управы Калининского округа за оперативность и возможность порадовать к новогодним каникулам родителей и, особенно, ребятишек такой востребованной зимней забавой — весело прокатиться с горки на ледянке, — прокомментировал Дмитрий Николаевич.
Благодаря депутатам Юрию Коновалову и Дмитрию Елагину в городе появились два катка, один на улице Широтной, другой — на пруду Южном.
Я всегда выступаю за популяризацию детского спорта и активных занятий. Дворовый спорт — это самый доступный вид спорта, для него не требуется абонемент или специальные условия. Каток залит, и я надеюсь, что он будет радовать жителей близлежащих домов до самой весны! — высказал пожелание Дмитрий Елагин.
Каток на пруду из-за погодных условий откроется немного позже обычного срока — 20 января.
Каток востребован горожанами. Здесь с удовольствием проводят свое время и взрослые, и дети. Пруд Южный является местом отдыха в летнее и зимнее время, — сказал по этому поводу Юрий Коновалов.
Депутат Георгий Муратов оказал содействие в решении важной проблемы — недостатка уличного освещения в районе мечети в микрорайоне Матмасы, по многочисленным просьбам ее прихожан.
Несмотря на праздничную неделю, к решению проблемы сразу подключился руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Уже в первый рабочий день освещение по улицам микрорайона привели в порядок. От себя и жителей выражаю коллегам признательность, — поблагодарил муниципальные службы Георгий Равильевич.
Депутаты продолжают отвечать на обращения тюменцев в своих приёмных и работать в избирательных округах.