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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Депутаты помогают в обустройстве дворовых территорий

Депутаты помогают в обустройстве дворовых территорий

17 января 2024, 05:59
Фото: Тюменская городская Дума
Среди обращений, которые тюменцы адресуют депутатам городской Думы, особо значима тема благоустройства дворовых территорий. Народные избранники решают поступающие вопросы.

Депутат Дмитрий Антипов совместно с управой Калининского округа сделал жителям своего избирательного округа новогодний подарок — деревянную горку рядом с домом № 128 по улице Мельникайте. До этого жители близлежащих домов вынуждены были водить детей в отдаленные скверы.

Выражаю благодарность руководителю управы Калининского округа за оперативность и возможность порадовать к новогодним каникулам родителей и, особенно, ребятишек такой востребованной зимней забавой — весело прокатиться с горки на ледянке, — прокомментировал Дмитрий Николаевич.

Благодаря депутатам Юрию Коновалову и Дмитрию Елагину в городе появились два катка, один на улице Широтной, другой — на пруду Южном.

Я всегда выступаю за популяризацию детского спорта и активных занятий. Дворовый спорт — это самый доступный вид спорта, для него не требуется абонемент или специальные условия. Каток залит, и я надеюсь, что он будет радовать жителей близлежащих домов до самой весны! — высказал пожелание Дмитрий Елагин.

Каток на пруду из-за погодных условий откроется немного позже обычного срока — 20 января.

Каток востребован горожанами. Здесь с удовольствием проводят свое время и взрослые, и дети. Пруд Южный является местом отдыха в летнее и зимнее время, — сказал по этому поводу Юрий Коновалов.
Фото: Тюменская городская Дума

Депутат Георгий Муратов оказал содействие в решении важной проблемы — недостатка уличного освещения в районе мечети в микрорайоне Матмасы, по многочисленным просьбам ее прихожан.

Несмотря на праздничную неделю, к решению проблемы сразу подключился руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Уже в первый рабочий день освещение по улицам микрорайона привели в порядок. От себя и жителей выражаю коллегам признательность, — поблагодарил муниципальные службы Георгий Равильевич.

Депутаты продолжают отвечать на обращения тюменцев в своих приёмных и работать в избирательных округах.

#Общество#Тюмень#Депутаты#Тюменская городская Дума#Детская площадка#Каток
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