Татьяна Кузьмина возглавила корпоративный блок Западно-Сибирского отделения Сбербанка

Татьяна Кузьмина окончила Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Менеджмент организации», а также успешно прошла серию корпоративных образовательных программ Сбера для топ-менеджеров. Свою карьеру в банке Татьяна Кузьмина начала 15 лет назад с должности кредитного инспектора, затем руководила различными подразделениями в корпоративном бизнесе. В 2021 году возглавила направление работы банка с крупным и средним бизнесом в регионе.