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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Татьяна Кузьмина возглавила корпоративный блок Западно-Сибирского отделения Сбербанка

Татьяна Кузьмина возглавила корпоративный блок Западно-Сибирского отделения Сбербанка

11 января 2024, 09:40
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KEUW8
Работу с корпоративными клиентами Сбера в Тюменской области теперь будет курировать Татьяна Кузьмина, которая назначена заместителем управляющего Западно-Сибирского отделения банка.

Татьяна Кузьмина окончила Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Менеджмент организации», а также успешно прошла серию корпоративных образовательных программ Сбера для топ-менеджеров. Свою карьеру в банке Татьяна Кузьмина начала 15 лет назад с должности кредитного инспектора, затем руководила различными подразделениями в корпоративном бизнесе. В 2021 году возглавила направление работы банка с крупным и средним бизнесом в регионе.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Татьяна Кузьмина имеет большой опыт успешного ведения крупных проектов в различных сферах. Благодаря работе команды, которую она возглавляла, Западная Сибирь стала лидером по финансированию строительства жилья и реализации пилотных сделок, а портфель активов крупного и среднего бизнеса в 2023 году превысил 200 миллиардов рублей. Уверен, что работа Татьяны в новой роли будет успешной и продуктивной на благо бизнеса Тюменской области. Желаю удачи!
#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Банк#Сбербанк#Проекты#Сбер
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