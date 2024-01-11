Татьяна Кузьмина возглавила корпоративный блок Западно-Сибирского отделения Сбербанка

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Татьяна Кузьмина окончила Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Менеджмент организации», а также успешно прошла серию корпоративных образовательных программ Сбера для топ-менеджеров. Свою карьеру в банке Татьяна Кузьмина начала 15 лет назад с должности кредитного инспектора, затем руководила различными подразделениями в корпоративном бизнесе. В 2021 году возглавила направление работы банка с крупным и средним бизнесом в регионе.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Татьяна Кузьмина имеет большой опыт успешного ведения крупных проектов в различных сферах. Благодаря работе команды, которую она возглавляла, Западная Сибирь стала лидером по финансированию строительства жилья и реализации пилотных сделок, а портфель активов крупного и среднего бизнеса в 2023 году превысил 200 миллиардов рублей. Уверен, что работа Татьяны в новой роли будет успешной и продуктивной на благо бизнеса Тюменской области. Желаю удачи!