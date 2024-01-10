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«Росводоканал Тюмень» повышает надежность городской системы водоснабжения

«Росводоканал Тюмень» повышает надежность городской системы водоснабжения

10 января 2024, 08:39
Фото: Росводоканал Тюмень
На обслуживании тюменского водоканала около 1700 километров водопроводных сетей. За год потребителям доставлено 66 миллионов 685 тысяч кубометров воды. Такого объема воды достаточно, чтобы заполнить 35 тысяч олимпийских бассейнов, которые занимают площадь 4375 гектаров.

За 2023 год в Тюмени построено и реконструировано более 27 километров водопроводных труб, заменено 124 единицы запорной арматуры.

«Наша главная задача — качественная и бесперебойная транспортировка ресурса. Системная работа по замене коммуникаций и запорной арматуры, строительство альтернативных водопроводов позволили нам не только существенно снизить аварийность на сетях, но и устранять повреждения водопроводов без ограничения услуг водоснабжения. В 2023 году 343 из 565 повреждений сетей были устранены без ограничения водоснабжения, то есть незаметно для горожан», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

Повышается и мастерство сотрудников предприятия. В 2023 году удалось еще на час снизить среднее время на устранение аварий. Сейчас ограничение услуг водоснабжения редко превышает 12 часов. Особая гордость предприятия — врезки водопроводных сетей под давлением без ограничения водоснабжения. «Росводоканал Тюмень» одним из первых в стране начал проводить такие работы на сетях большого диаметра. За 2023 год с помощью современной технологии переключен 31 водопровод.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Росводоканал#Водоканал#Любовь Селезнева
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