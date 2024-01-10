«Росводоканал Тюмень» повышает надежность городской системы водоснабжения

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
За 2023 год в Тюмени построено и реконструировано более 27 километров водопроводных труб, заменено 124 единицы запорной арматуры.
«Наша главная задача — качественная и бесперебойная транспортировка ресурса. Системная работа по замене коммуникаций и запорной арматуры, строительство альтернативных водопроводов позволили нам не только существенно снизить аварийность на сетях, но и устранять повреждения водопроводов без ограничения услуг водоснабжения. В 2023 году 343 из 565 повреждений сетей были устранены без ограничения водоснабжения, то есть незаметно для горожан», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Повышается и мастерство сотрудников предприятия. В 2023 году удалось еще на час снизить среднее время на устранение аварий. Сейчас ограничение услуг водоснабжения редко превышает 12 часов. Особая гордость предприятия — врезки водопроводных сетей под давлением без ограничения водоснабжения. «Росводоканал Тюмень» одним из первых в стране начал проводить такие работы на сетях большого диаметра. За 2023 год с помощью современной технологии переключен 31 водопровод.