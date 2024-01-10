«Росводоканал Тюмень» повышает надежность городской системы водоснабжения

Повышается и мастерство сотрудников предприятия. В 2023 году удалось еще на час снизить среднее время на устранение аварий. Сейчас ограничение услуг водоснабжения редко превышает 12 часов. Особая гордость предприятия — врезки водопроводных сетей под давлением без ограничения водоснабжения. «Росводоканал Тюмень» одним из первых в стране начал проводить такие работы на сетях большого диаметра. За 2023 год с помощью современной технологии переключен 31 водопровод.