Тюменские школьники смогут создать собственные треки и каверы

Преподавателями музыкального онлайн-курса выступят популярные музыканты, среди которых IOWA, а также группы Jane Air и Settlers. В рамках обучения наставники поделятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дадут полезные советы в становлении собственного стиля и разберут с учениками приемы в вокале и саунд-дизайне. Образовательный курс рассчитан на начинающих исполнителей от 12 до 18 лет.