Тюменские школьники смогут создать собственные треки и каверы

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На онлайн-платформе МТС «Поколение М» запускается бесплатная образовательная программа для начинающих артистов. Ее участники научатся сочетать слова и мелодии для создания уникальной, полноценной песни и узнают, как создать собственные треки и каверы.
Преподавателями музыкального онлайн-курса выступят популярные музыканты, среди которых IOWA, а также группы Jane Air и Settlers. В рамках обучения наставники поделятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дадут полезные советы в становлении собственного стиля и разберут с учениками приемы в вокале и саунд-дизайне. Образовательный курс рассчитан на начинающих исполнителей от 12 до 18 лет.
По итогам программы обучения молодые музыканты запишут кавер или трек с собственным материалом. Автор лучшей работы выпустит совместную композицию с преподавателями курса — артистами «МТС Лейбла» на стриминговом сервисе «МТС Музыка». Победителей объявят в июне 2024 года.
В Тюменской области много талантливых школьников, которые увлекаются музыкой. Это подтверждает все большее количество участников с каждым годом участвующих в проекте «Поколение М» из нашего региона. В разные годы победителями становились молодые вокалисты и музыканты. Например, Мария Ярцева, Екатерина Шадрина, Маргарита Захарова, Спартак Сорокин, коллектив Viva. Признание на всю страну стало для них мощным импульсом для дальнейшего профессионального роста и развития. Новая образовательная программа — уникальная возможность получить советы от известных музыкантов-наставников, приобрести ценный опыт и определиться с выбором своего творческого пути. Надеюсь, тюменские ребята с удовольствием примут участие в наших активностях, — прокомментировала запуск программы директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.