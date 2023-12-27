Жители Тюменской области останутся без телевидения и радио

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Тобольском и Ишимском районах ожидаются перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» 15 января с 08:00 до 17:00.
В Тюменском районе перебои в вещании РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM» ожидаются 16 января с 08:00 до 17:00, а телеканала «Суббота», «Ретро FM», «Дети FM», «Диполь FM», «Радио Сити», «Юмор FM», «Радио Сибирь», «Радио Пи FM» — 17 января с 06:00 до 12:00.
В Омутинском районе перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» запланированы на 22 января с 08:00 до 17:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами. Все больше людей отдают предпочтение оформлению документов онлайн.