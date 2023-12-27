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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Тюменская область на время останется без телевидения и радио

Жители Тюменской области останутся без телевидения и радио

27 декабря 2023, 08:22
Фото: 1MI

Тюменская область на время останется без телевидения и радио

С 15 по 22 января в четырех районах Тюменской области запланированы временные перерывы в трансляции телерадиовещания. График опубликовали на сайте правительства региона.

В Тобольском и Ишимском районах ожидаются перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» 15 января с 08:00 до 17:00.

Фото: Правительство Тюменской области

В Тюменском районе перебои в вещании РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM» ожидаются 16 января с 08:00 до 17:00, а телеканала «Суббота», «Ретро FM», «Дети FM», «Диполь FM», «Радио Сити», «Юмор FM», «Радио Сибирь», «Радио Пи FM» — 17 января с 06:00 до 12:00.

В Омутинском районе перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» запланированы на 22 января с 08:00 до 17:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали чаще пользоваться цифровыми сервисами. Все больше людей отдают предпочтение оформлению документов онлайн.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Отключение#Телевидение#Радио#Любовь Селезнева
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