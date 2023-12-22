«Братья Дедушки Мороза»: знаете ли вы, как зовут зимних волшебников в регионах России
22 декабря 2023, 07:13
Фото: Midjourney
Тюменцы могут проверить свои знания имен Деда Мороза в других регионах России.
Тюменцы могут проверить свои знания имен Деда Мороза в других регионах России
Дедушки Морозы бывают разными, причем они отличаются не только именами, но и внешним видом. Причем даже на территории России насчитывается более десятка разных «Дедушек», которые дарят детям подарки и волшебство в Новый год.