nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Тюменцы могут проверить свои знания имен Деда Мороза в других регионах России.

«Братья Дедушки Мороза»: знаете ли вы, как зовут зимних волшебников в регионах России

22 декабря 2023, 07:13
Фото: Midjourney
Тюменцы могут проверить свои знания имен Деда Мороза в других регионах России.

Тюменцы могут проверить свои знания имен Деда Мороза в других регионах России

Дедушки Морозы бывают разными, причем они отличаются не только именами, но и внешним видом. Причем даже на территории России насчитывается более десятка разных «Дедушек», которые дарят детям подарки и волшебство в Новый год.
Знаете ли вы, как зовут зимних волшебников в других регионах России?

Давайте узнаем, сможете ли правильно пригласить Дедушку Мороза, если окажетесь в другом регионе России. Подключайте интуицию и зажигайте ёлку!

#Общество#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Новый год#Дед Мороз#Сибирский Дед Мороз#Алиса Вернер
Подпишитесь
Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени
Вчера, 16:03
«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса
Вчера, 01:00
«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
Вчера, 07:47
В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо
Вчера, 11:37
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Сегодня, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Вчера, 10:26