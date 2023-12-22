«Братья Дедушки Мороза»: знаете ли вы, как зовут зимних волшебников в регионах России

Тюменцы могут проверить свои знания имен Деда Мороза в других регионах России

Дедушки Морозы бывают разными, причем они отличаются не только именами, но и внешним видом. Причем даже на территории России насчитывается более десятка разных «Дедушек», которые дарят детям подарки и волшебство в Новый год.

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