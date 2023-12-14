Тотальный контроль. За тюменцами будут следить и на улицах городах, и во дворах

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Видеонаблюдением оборудуют в первую очередь общественные пространства — например, скверы и парки. Новые камеры позволят увеличить охват территорий, доступ к ним будет, в том числе, у правоохранителей.
Кроме того, устройства вскоре смогут анализировать ситуацию, которую они «видят». И в случае произошедшего ЧП, ДТП или какого-то инцидента, направлять информацию в соответствующие органы. Которые, в свою очередь, смогут более оперативно выезжать на место для разрешения ситуации.
— Ситуационная аналитика — это наши нейросети. Будем и дальше их развивать. Благодаря нейросетям даже сейчас, когда происходит дорожно-транспортное происшествие на перекрестке, система в течение трех секунд создает событие, и службы, которые должны реагировать, могут выехать на место аварии, — цитирует директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова «Тюменская линия».
Чиновники также обязали застройщиков оснащать видеонаблюдением новые жилые дома и микрорайоны. Согласно планам, камеры, установленные на многоэтажках, также будут подключать к системе «Безопасный город» и использовать для контроля ситуации в Тюмени.