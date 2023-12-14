nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Больше 400 новых камер видеонаблюдения появятся в Тюменской области

Тотальный контроль. За тюменцами будут следить и на улицах городах, и во дворах

14 декабря 2023, 14:34
Фото: 1MI

Больше 400 новых камер видеонаблюдения появятся в Тюменской области

Новые камеры видеонаблюдения будут появляться не только на улицах города, но и во дворах жилых многоэтажек. Так, в 2024 году к системе «Безопасный город» подключат еще почти 450 устройств.

Видеонаблюдением оборудуют в первую очередь общественные пространства — например, скверы и парки. Новые камеры позволят увеличить охват территорий, доступ к ним будет, в том числе, у правоохранителей.

Кроме того, устройства вскоре смогут анализировать ситуацию, которую они «видят». И в случае произошедшего ЧП, ДТП или какого-то инцидента, направлять информацию в соответствующие органы. Которые, в свою очередь, смогут более оперативно выезжать на место для разрешения ситуации.

— Ситуационная аналитика — это наши нейросети. Будем и дальше их развивать. Благодаря нейросетям даже сейчас, когда происходит дорожно-транспортное происшествие на перекрестке, система в течение трех секунд создает событие, и службы, которые должны реагировать, могут выехать на место аварии, — цитирует директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова «Тюменская линия».

Чиновники также обязали застройщиков оснащать видеонаблюдением новые жилые дома и микрорайоны. Согласно планам, камеры, установленные на многоэтажках, также будут подключать к системе «Безопасный город» и использовать для контроля ситуации в Тюмени.

Читайте также:
Досмотрят всё: тюменцам рассказали, как улучшают безопасность на автовокзалеВ тюменских СНТ обустроят водоемы для тушения пожаров«Безопасность заморожена?»: из-за холодов в городе не работают камеры наблюдения
#Тюмень#Тюменская область#Безопасность#Дворы#Камеры видеонаблюдения#Видеонаблюдение#Безопасный город#Многоэтажный дом#Инна Доровская
Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Сегодня, 14:19
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Сегодня, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Сегодня, 06:56
«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск
Сегодня, 13:57
Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог
Сегодня, 04:05
Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы
Сегодня, 04:35