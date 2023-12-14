Тотальный контроль. За тюменцами будут следить и на улицах городах, и во дворах

Больше 400 новых камер видеонаблюдения появятся в Тюменской области

Новые камеры видеонаблюдения будут появляться не только на улицах города, но и во дворах жилых многоэтажек. Так, в 2024 году к системе «Безопасный город» подключат еще почти 450 устройств.