Путин: подъемные по программе «Земский доктор» нужно увеличить до 2 млн рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить размер подъемных по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом он заявил во время прямой линии глава государства на вопрос, как правительство будет решать кадровый дефицит медработников в регионах.

Фото: скриншот эфира прямой линии с В. Путиным Президент считает, что нужно увеличить размер подъемных выплат, что позволит привлечь врачей и средний медперсонал не периферии. «Бюджет уже спланирован, но я поручу правительству проработать этот вопрос», — отметил глава государства. Так, согласно заявлению президента, сумма «подъемных» для фельдшеров вырастет с 500 тыс. рублей до одного миллион для врачей — с одного миллиона до двух миллионов. Напомним, накануне в Тюменской области сельские врачи пожаловались на то, что проработав в местных больницах десятки лет, они оказались под угрозой выселения из слжубного жилья. Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция на Нашем городе Узнать подробнее Читайте также: Путин рассказал о возможной второй волне мобилизации: необходимости нет