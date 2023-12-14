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Updated Сегодня, 10:28

Путин: подъемные по программе «Земский доктор» нужно увеличить до 2 млн рублей

Путин: подъемные по программе «Земский доктор» нужно увеличить до 2 млн рублей

14 декабря 2023, 10:26
Фото: Midjourney
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить размер подъемных по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом он заявил во время прямой линии глава государства на вопрос, как правительство будет решать кадровый дефицит медработников в регионах.
Фото: скриншот эфира прямой линии с В. Путиным

Президент считает, что нужно увеличить размер подъемных выплат, что позволит привлечь врачей и средний медперсонал не периферии.

«Бюджет уже спланирован, но я поручу правительству проработать этот вопрос», — отметил глава государства.

Так, согласно заявлению президента, сумма «подъемных» для фельдшеров вырастет с 500 тыс. рублей до одного миллион для врачей — с одного миллиона до двух миллионов.

Напомним, накануне в Тюменской области сельские врачи пожаловались на то, что проработав в местных больницах десятки лет, они оказались под угрозой выселения из слжубного жилья.

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#Общество#Ирина Швецова#Прямая линия с Владимиром Путином-2023
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