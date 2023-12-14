Путин: подъемные по программе «Земский доктор» нужно увеличить до 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Президент считает, что нужно увеличить размер подъемных выплат, что позволит привлечь врачей и средний медперсонал не периферии.
«Бюджет уже спланирован, но я поручу правительству проработать этот вопрос», — отметил глава государства.
Так, согласно заявлению президента, сумма «подъемных» для фельдшеров вырастет с 500 тыс. рублей до одного миллион для врачей — с одного миллиона до двух миллионов.
Напомним, накануне в Тюменской области сельские врачи пожаловались на то, что проработав в местных больницах десятки лет, они оказались под угрозой выселения из слжубного жилья.