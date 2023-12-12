МТС первый из операторов оцифровал новый торговый центр в МФК «Arsib Tower»

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Сеть МТС покрывает три этажа торговых площадей, где уже начали свою работу федеральные сетевые магазины, продуктовый гипермаркет, шоурумы, фуд-холл, а также цокольную часть с интерьерными решениями для дома. Как и большинство современных зданий, торговый центр имеет сложное архитектурное решение. Межэтажные перегородки с высоким уровнем радиопоглощения и железобетонные элементы препятствуют прохождению радиосигнала с внешних базовых станций.
Реализация нестандартного технического проекта обеспечила устойчивое покрытие и высокие скорости интернета даже в «часы пик». Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение объема передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон предновогоднего шопинга.
Современное здание Arsib Tower расположено на одной из главных дорожных артерий Тюмени, где специалисты отмечают высокий потребительский интернет-трафик и прогнозируют его дальнейшее увеличение.
Уже сегодня в многофункциональном центре работают бизнес-центр, а в ближайшие дни пройдет официальное открытие торгово-развлекательного центра. Уверена, комплекс станет центом притяжения делового туризма, местом отдыха горожан, а созданная телеком-инфраструктура откроет новые возможности для владельцев торговых точек и инвесторов. Например, для обеспечения безопасности можно внедрить систему видеонаблюдения, а с помощью умных датчиков проанализировать посещаемость магазинов, — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.