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МТС первый из операторов оцифровал новый торговый центр в МФК «Arsib Tower»

МТС первый из операторов оцифровал новый торговый центр в МФК «Arsib Tower»

12 декабря 2023, 09:51
Фото: 1MI
В МТС сообщили о завершении строительства сети в крупнейшем новом многофункциональном комплексе «Arsib Tower» в Тюмени. Компания обеспечила LTE-покрытием 35 тысяч квадратных метров торговых площадей.

Сеть МТС покрывает три этажа торговых площадей, где уже начали свою работу федеральные сетевые магазины, продуктовый гипермаркет, шоурумы, фуд-холл, а также цокольную часть с интерьерными решениями для дома. Как и большинство современных зданий, торговый центр имеет сложное архитектурное решение. Межэтажные перегородки с высоким уровнем радиопоглощения и железобетонные элементы препятствуют прохождению радиосигнала с внешних базовых станций.

Реализация нестандартного технического проекта обеспечила устойчивое покрытие и высокие скорости интернета даже в «часы пик». Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение объема передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон предновогоднего шопинга.

Современное здание Arsib Tower расположено на одной из главных дорожных артерий Тюмени, где специалисты отмечают высокий потребительский интернет-трафик и прогнозируют его дальнейшее увеличение.

Уже сегодня в многофункциональном центре работают бизнес-центр, а в ближайшие дни пройдет официальное открытие торгово-развлекательного центра. Уверена, комплекс станет центом притяжения делового туризма, местом отдыха горожан, а созданная телеком-инфраструктура откроет новые возможности для владельцев торговых точек и инвесторов. Например, для обеспечения безопасности можно внедрить систему видеонаблюдения, а с помощью умных датчиков проанализировать посещаемость магазинов, прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Интернет#МТС#Магазины#Сотовая связь#Шопинг#Связь#Торговые центры#Мобильная связь#Анастасия Имамахметова
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