МТС первый из операторов оцифровал новый торговый центр в МФК «Arsib Tower»

Сеть МТС покрывает три этажа торговых площадей, где уже начали свою работу федеральные сетевые магазины, продуктовый гипермаркет, шоурумы, фуд-холл, а также цокольную часть с интерьерными решениями для дома. Как и большинство современных зданий, торговый центр имеет сложное архитектурное решение. Межэтажные перегородки с высоким уровнем радиопоглощения и железобетонные элементы препятствуют прохождению радиосигнала с внешних базовых станций.