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В морозы усилена работа аварийно-восстановительных бригад «Росводоканал Тюмень»

В морозы усилена работа аварийно-восстановительных бригад «Росводоканал Тюмень»

11 декабря 2023, 11:23
Аварийно-восстановительные бригады «Росводоканал Тюмень» работают круглосуточно и в любую погоду. В морозы работа предприятия усиливается. На минувшей неделе специалисты предприятия в Тюмени устранили 3 утечки из грунта и 3 из колодца, одну из поверхностной сети.

Выполнили 59 заявок на обогрев водопровода. В Тюменском районе устранили 2 утечки из колодца и отогрели 25 водопроводов.

— Снега еще немного, а крепкие морозы стоят почти неделю. В таких условиях грунт промерзает, расширяется и оказывает давление на сети. Чугунные трубы не выдерживают нагрузку и ломаются. Благодаря системной работе по замене старых труб таких уязвимых сетей у нас осталось немного — около 7%. Основная проблема в морозы — это частные водоводы, проложенные на ненормативной глубине, — говорит начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Для аварийно-восстановительных бригад актированных дней не бывает. Специализированная техника курсирует по городу при любой температуре. В передвижной ремонтной мастерской есть все необходимое для работы: инструменты, материалы, сварочный аппарат, небольшой токарный станок, чтобы на месте можно было подточить деталь. Здесь же выделено место для обогрева рабочих, есть электрочайник и микроволновая печь.

Одна из самых востребованных машин в морозный период — передвижная паровая установка. Нагнетая горячий пар под давлением, она растапливает лед в трубах и водоснабжение возобновляется.

Чтобы защитить водопровод от промерзания специалисты советуют домовладельцам утеплить техническое подполье и ввод в дом.

#Росводоканал#Инна Доровская
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