В морозы усилена работа аварийно-восстановительных бригад «Росводоканал Тюмень»

Для аварийно-восстановительных бригад актированных дней не бывает. Специализированная техника курсирует по городу при любой температуре. В передвижной ремонтной мастерской есть все необходимое для работы: инструменты, материалы, сварочный аппарат, небольшой токарный станок, чтобы на месте можно было подточить деталь. Здесь же выделено место для обогрева рабочих, есть электрочайник и микроволновая печь.