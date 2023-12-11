В морозы усилена работа аварийно-восстановительных бригад «Росводоканал Тюмень»

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Выполнили 59 заявок на обогрев водопровода. В Тюменском районе устранили 2 утечки из колодца и отогрели 25 водопроводов.
— Снега еще немного, а крепкие морозы стоят почти неделю. В таких условиях грунт промерзает, расширяется и оказывает давление на сети. Чугунные трубы не выдерживают нагрузку и ломаются. Благодаря системной работе по замене старых труб таких уязвимых сетей у нас осталось немного — около 7%. Основная проблема в морозы — это частные водоводы, проложенные на ненормативной глубине, — говорит начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
Для аварийно-восстановительных бригад актированных дней не бывает. Специализированная техника курсирует по городу при любой температуре. В передвижной ремонтной мастерской есть все необходимое для работы: инструменты, материалы, сварочный аппарат, небольшой токарный станок, чтобы на месте можно было подточить деталь. Здесь же выделено место для обогрева рабочих, есть электрочайник и микроволновая печь.
Одна из самых востребованных машин в морозный период — передвижная паровая установка. Нагнетая горячий пар под давлением, она растапливает лед в трубах и водоснабжение возобновляется.
Чтобы защитить водопровод от промерзания специалисты советуют домовладельцам утеплить техническое подполье и ввод в дом.