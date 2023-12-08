Тюменская область по обороту розничной торговли заняла второе место в стране

Posted 8 декабря, 12:34
Published 8 декабря, 12:34
Modified Сегодня, 00:40
Updated Сегодня, 00:40
В целом, за 10 месяцев оборот розничной торговли составил 459,7 млрд рублей. В расчете на одного жителя продано товаров на сумму 286,3 тыс. рублей (в среднем по России — 260,9 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область заняла 14 место среди субъектов страны и 1 место в УрФО.
«Заняв почетное второе место в рейтинге среди регионов России по индексу оборота розничной торговли, Тюменская область демонстрирует успешное развитие сферы торговли и экономики региона», — отметили в ведомстве.
Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 22,0% в сопоставимых ценах (по РФ — на 8,4%).
По данным Росстата, в октябре 2023 года в сравнении октябрем предыдущего года рост оборота розничной торговли составил 125,6% в сопоставимых ценах.
В структуре оборота розничной торговли большую долю занимают непродовольственные товары — 52,5%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 47,5%.
Отметим, развитию экономики Тюменской области способствовуют сбалансированная бюджетная политика, структурная трансформация экономики — в частности, переориентация экспортных поставок, импортозамещение, развитие транспортно-логистических цепочек, обеспечение технологического суверенитета. Также в регионе большое внимание уделяется реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса для стимулирования предпринимательской деятельности и инвестиционной активности.