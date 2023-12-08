nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 12:34

Published 8 декабря, 12:34

Modified Сегодня, 00:40

Updated Сегодня, 00:40

Тюменская область по обороту розничной торговли заняла второе место в стране

Тюменская область по обороту розничной торговли заняла второе место в стране

8 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI
С января по октябрь 2023 года рост оборота розничной торговли в Тюменской области составил 117,7% по сравнению с прошлогодним периодом. Это второе место среди регионов России, сообщает департамент экономики региона.

В целом, за 10 месяцев оборот розничной торговли составил 459,7 млрд рублей. В расчете на одного жителя продано товаров на сумму 286,3 тыс. рублей (в среднем по России — 260,9 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область заняла 14 место среди субъектов страны и 1 место в УрФО.

«Заняв почетное второе место в рейтинге среди регионов России по индексу оборота розничной торговли, Тюменская область демонстрирует успешное развитие сферы торговли и экономики региона», — отметили в ведомстве.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 22,0% в сопоставимых ценах (по РФ — на 8,4%).

По данным Росстата, в октябре 2023 года в сравнении октябрем предыдущего года рост оборота розничной торговли составил 125,6% в сопоставимых ценах.

В структуре оборота розничной торговли большую долю занимают непродовольственные товары — 52,5%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 47,5%.

Отметим, развитию экономики Тюменской области способствовуют сбалансированная бюджетная политика, структурная трансформация экономики — в частности, переориентация экспортных поставок, импортозамещение, развитие транспортно-логистических цепочек, обеспечение технологического суверенитета. Также в регионе большое внимание уделяется реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса для стимулирования предпринимательской деятельности и инвестиционной активности.

Александр Моор: даже в условиях санкций регион продолжает развивать свою экономику
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Вчера, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Вчера, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Вчера, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Вчера, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Вчера, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Вчера, 08:14