Тюменская область по обороту розничной торговли заняла второе место в стране

В целом, за 10 месяцев оборот розничной торговли составил 459,7 млрд рублей. В расчете на одного жителя продано товаров на сумму 286,3 тыс. рублей (в среднем по России — 260,9 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область заняла 14 место среди субъектов страны и 1 место в УрФО.