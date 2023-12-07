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В Тюменской области девочек-подростков отправили в колонию за избиение мужчины

В Тюменской области девочек-подростков отправили в колонию за избиение мужчины

7 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI
Били руками и ногами по голове и телу. Трех девочек-подростков отправили в колонию за избиение мужчины. Решение вынес Омутинский районный суд.
Сюжет
Суд

По данным обвинения, всё произошло 20 августа 2022 года в здании железнодорожного вокзала в селе Вагай Омутинского района. Три девочки-подростка, предварительно договорившись между собой о нападении, избили мужчину. Из-за повреждений его пришлось доставить в больницу.

В отношении девочек было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Двух из них суд отправил в воспитательную колонию. Одну на год и 5 месяцев, вторую — на полтора года. Еще одна девочка проведет год и семь месяцев колонии общего режима.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что участницу шоу «Пацанки» из Тюмени обвиняют в избиении девушки. Инцидент произошел осенью 2022 года, а пострадавшая уверяет, что до сих пор лечится и не чувствует часть лица.

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#Происшествия#Тюменская область#Причинение тяжкого вреда здоровью#Уголовное дело#Суд#Железнодорожный вокзал#Избиение#Мужчина#Инна Доровская#Девочки-подростки
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