В Тюменской области девочек-подростков отправили в колонию за избиение мужчины

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По данным обвинения, всё произошло 20 августа 2022 года в здании железнодорожного вокзала в селе Вагай Омутинского района. Три девочки-подростка, предварительно договорившись между собой о нападении, избили мужчину. Из-за повреждений его пришлось доставить в больницу.
В отношении девочек было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Двух из них суд отправил в воспитательную колонию. Одну на год и 5 месяцев, вторую — на полтора года. Еще одна девочка проведет год и семь месяцев колонии общего режима.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что участницу шоу «Пацанки» из Тюмени обвиняют в избиении девушки. Инцидент произошел осенью 2022 года, а пострадавшая уверяет, что до сих пор лечится и не чувствует часть лица.