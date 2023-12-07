В Тюменской области девочек-подростков отправили в колонию за избиение мужчины

В отношении девочек было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Двух из них суд отправил в воспитательную колонию. Одну на год и 5 месяцев, вторую — на полтора года. Еще одна девочка проведет год и семь месяцев колонии общего режима.