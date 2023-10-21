Тюменец избивал маленьких детей за обмоченные штаны

В августе 2020 года, около 12 часов дня, один из сыновей обмочился. Отец ударил его по попе, от чего малыш расплакался. Детский плач вывел тюменца из себя и он ударил мальчика кулаком с такой силой, что у последнего пошла кровь. Также под руку неадекватному отцу попалась и маленькая дочь, которая также пострадала от рукоприкладства папаши.