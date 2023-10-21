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Тюменец избивал маленьких детей за обмоченные штаны

Тюменец избивал маленьких детей за обмоченные штаны

21 октября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Жителя Тюмени отправили в колонию на 4 года и 7 месяцев за издевательства над своими детьми и супругой. Мужчина регулярно избивал маленьких детей — даже за то, что они написали в штаны.
Сюжет
Дети

В августе 2020 года, около 12 часов дня, один из сыновей обмочился. Отец ударил его по попе, от чего малыш расплакался. Детский плач вывел тюменца из себя и он ударил мальчика кулаком с такой силой, что у последнего пошла кровь. Также под руку неадекватному отцу попалась и маленькая дочь, которая также пострадала от рукоприкладства папаши.

Побои малышей происходили регулярно — поскольку у детей образовывались синяки, в детский сад их не водили, чтобы следы побоев не заметили воспитатели.

Свою супругу он также регулярно поколачивал. Кроме того, угрожал убийством — во время одной из ссор абьюзер достал нож, подставил к груди женщины и начал угрожать убить После этого схватил за горло, стал душить, принялся избивать, схватил за волосы и около 15 раз ударил головой об пол, пишет 72.RU со ссылкой на материалы уголовного дела.

За регулярные издевательства над родными тюменца отправили в тюрьму на 4 года и 7 месяцев.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили уроженца Южной Осетии, который напал на пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны, украл у нее ключи от квартиры, откуда похитил телефон и 140 тысяч рублей. Мужчину отправили на 11 лет в колонию.

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