Начальник цеха «Росводоканал Тюмень» отмечен почетной грамотой губернатора региона

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Почетной грамоты губернатора за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства области удостоен начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
«Мы вместе идем по пути укрепления экономической независимости нашей страны. Из личных достижений граждан складывается величие и успех всей страны», — отметил Александр Моор.
Вклад каждого, кто получил в этот день почетные награды, переоценить невозможно. Под руководством Владимира Шааба цех эксплуатации водопроводных сетей за несколько лет в 3 раза сократил время устранения аварий на сетях. Специалисты подразделения одни из первых в стране освоили и успешно применяют технологии врезки водопроводных сетей под давлением: новые водопроводы подключают без ограничения услуг водоснабжения, исключен риск вторичного загрязнения, не нужно сливать воду для осушения сетей.
«Эта почетная награда — заслуга всего нашего дружного и высокопрофессионального коллектива. Круглосуточно в будни и праздники бригады надежно обеспечивают транспортировку воды абонентам», — говорит Владимир Шааб.
Начальник цеха водопроводных сетей Владимир Шааб работает в тюменском водоканале четверть века. Он прошел путь от мастера до начальника цеха и является наставником для молодого поколения водоканальцев.