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Начальник цеха «Росводоканал Тюмень» отмечен почетной грамотой губернатора региона

Начальник цеха «Росводоканал Тюмень» отмечен почетной грамотой губернатора региона

7 декабря 2023, 13:12
Фото: пресс-служба компании «Росводоканал Тюмень»
В преддверие дня Конституции России губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственные и региональные награды труженикам региона.

Почетной грамоты губернатора за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства области удостоен начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

«Мы вместе идем по пути укрепления экономической независимости нашей страны. Из личных достижений граждан складывается величие и успех всей страны», — отметил Александр Моор.

Вклад каждого, кто получил в этот день почетные награды, переоценить невозможно. Под руководством Владимира Шааба цех эксплуатации водопроводных сетей за несколько лет в 3 раза сократил время устранения аварий на сетях. Специалисты подразделения одни из первых в стране освоили и успешно применяют технологии врезки водопроводных сетей под давлением: новые водопроводы подключают без ограничения услуг водоснабжения, исключен риск вторичного загрязнения, не нужно сливать воду для осушения сетей.

«Эта почетная награда — заслуга всего нашего дружного и высокопрофессионального коллектива. Круглосуточно в будни и праздники бригады надежно обеспечивают транспортировку воды абонентам», — говорит Владимир Шааб.

Начальник цеха водопроводных сетей Владимир Шааб работает в тюменском водоканале четверть века. Он прошел путь от мастера до начальника цеха и является наставником для молодого поколения водоканальцев.

#Ирина Швецова#Росводоканал
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