Начальник цеха «Росводоканал Тюмень» отмечен почетной грамотой губернатора региона

Вклад каждого, кто получил в этот день почетные награды, переоценить невозможно. Под руководством Владимира Шааба цех эксплуатации водопроводных сетей за несколько лет в 3 раза сократил время устранения аварий на сетях. Специалисты подразделения одни из первых в стране освоили и успешно применяют технологии врезки водопроводных сетей под давлением: новые водопроводы подключают без ограничения услуг водоснабжения, исключен риск вторичного загрязнения, не нужно сливать воду для осушения сетей.