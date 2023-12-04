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Тюменцам будет доступна новая пользовательская платформа видеоконтента NUUM

Тюменцам будет доступна новая пользовательская платформа видеоконтента NUUM

4 декабря 2023, 10:33
Фото: shutterstock
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Цифровая экосистема МТС объявила о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM. Принять участие в тестировании можно на сайте разработки и в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется уже в следующем году.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа от цифровой экосистемы МТС с возможностью проведения трансляций (стримов) в прямом эфире, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Уже сегодня в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.

Фото: shutterstock

Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями видеоплатформы и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Полноценный запуск сервиса и презентация рекламной модели должны состояться в 2024 году. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%. Учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В следующем году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты, — заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

Отметим, платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, Cloud МТС и многими другими. В основе разработки лежит технологическая инфраструктура компании — одна из самых протяженных в России, которая может обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#МТС#Видеоролик#Разработки#Контент#Анастасия Имамахметова#Блогер
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