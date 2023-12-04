Тюменцам будет доступна новая пользовательская платформа видеоконтента NUUM

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа от цифровой экосистемы МТС с возможностью проведения трансляций (стримов) в прямом эфире, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.