Тюменская область разрабатывает и внедряет уникальные цифровые сервисы

Posted 3 декабря, 05:12
Published 3 декабря, 05:12
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
Достижения региона в сфере медицины на втором Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023» представила руководитель депздрава Тюменской области Наталья Логинова.
«Мы накопили колоссальный опыт информации о пациенте, эти данные могут быть своевременно предоставлены как исполнителю, так и самому пациенту. Тюменская область изначально определила проблемы, создала экспертные группы, нашла пути решения, разработала пилотные проекты и внедрила их. Успешный опыт был тиражирован сразу», — отметила глава ведомства.
Так, на сегодня в Тюменской области внедрены:
Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания в Тюменской области стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.