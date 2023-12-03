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Posted 3 декабря, 05:12

Published 3 декабря, 05:12

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

Тюменская область разрабатывает и внедряет уникальные цифровые сервисы

Тюменская область разрабатывает и внедряет уникальные цифровые сервисы

3 декабря 2023, 05:12
Фото: 1MI
Цифровизация здравоохранения в Тюменской области ведется уже более 10 лет. За это время удалось уйти от бумажного документооборота, внедрить удаленный доступ для медицинских учреждений к информации о пациенте.
Фото: Информационный центр правительства ТО

 

Достижения региона в сфере медицины на втором Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023» представила руководитель депздрава Тюменской области Наталья Логинова.

«Мы накопили колоссальный опыт информации о пациенте, эти данные могут быть своевременно предоставлены как исполнителю, так и самому пациенту. Тюменская область изначально определила проблемы, создала экспертные группы, нашла пути решения, разработала пилотные проекты и внедрила их. Успешный опыт был тиражирован сразу», — отметила глава ведомства.

Так, на сегодня в Тюменской области внедрены:

  • единый формат медицинских документов пациентов, доступный всем учреждениям здравоохранения;
  • в 90% обеспечена дистанционная запись к врачам;
  • телеконсультации «врач-врач», «врач-пациент» доступны в том числе для сельских ФАПов.

Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания в Тюменской области стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.

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