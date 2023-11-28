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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Тюмени спасли жизнь женщине с внутричерепным кровоизлиянием

Тюменские врачи спасли женщину с внутричерепным кровоизлиянием

28 ноября 2023, 09:23
Фото: Midjourney

В Тюмени спасли жизнь женщине с внутричерепным кровоизлиянием

58-летняя тюменка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Она страдала от сильной головной боли, не ориентировалась в пространстве и жаловалась на нарушение речи.

По результатам исследований удалось поставить диагноз — обширная гематома межполушарной щели. В ОКБ №2 ее срочно направили на операцию.

«Особенность данной операции заключалось в выполнении гемостатических процедур в пространстве между полушариями головного мозга», — рассказывает нейрохирург Айдар Хайруллин.
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С помощью микрохирургической техники и операционного микроскопа операция прошла успешно. Женщина прошла интенсивную терапию и смогла восстановиться за первую неделю. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом. Ему была проведена срочная операция.

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