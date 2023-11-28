Тюменские врачи спасли женщину с внутричерепным кровоизлиянием

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По результатам исследований удалось поставить диагноз — обширная гематома межполушарной щели. В ОКБ №2 ее срочно направили на операцию.
«Особенность данной операции заключалось в выполнении гемостатических процедур в пространстве между полушариями головного мозга», — рассказывает нейрохирург Айдар Хайруллин.
С помощью микрохирургической техники и операционного микроскопа операция прошла успешно. Женщина прошла интенсивную терапию и смогла восстановиться за первую неделю. Сейчас она чувствует себя хорошо.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом. Ему была проведена срочная операция.