Проект Ишимской библиотеки признан лучшей практикой исторического просвещения

Напомним, по нацпроекту «Культура» уже несколько лет в Тюменской области идет работа по модернизации библиотек по модульному типу. Ранее в регионе свой облик поменяли восемь библиотек, в этом к ним добавились еще пять две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей.