Проект Ишимской библиотеки признан лучшей практикой исторического просвещения

Posted 24 ноября, 10:02
Published 24 ноября, 10:02
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Об этом сегодня, 24 ноября, рассказали в департаменте культуры Тюменской области.
В рамках инициативы «ЛитStreet: путешествие по литературным улицам города Ишима» в прошлом году в городе появились яркие таблички с портретами писателей и поэтов, названием улиц и QR-кодами: с их помощью каждый желающий мог попасть на виртуальную экскурсию по одной из литературных улиц Ишима и узнать интересные факты из жизни писателей-классиков.
Конкурс «Создаём историю вместе» направлен на выявление лучших практик по историческому просвещению, а также повышение профессиональной компетентности библиотекарей, ведущих исследовательскую работу.
Напомним, по нацпроекту «Культура» уже несколько лет в Тюменской области идет работа по модернизации библиотек по модульному типу. Ранее в регионе свой облик поменяли восемь библиотек, в этом к ним добавились еще пять две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей.