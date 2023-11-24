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Posted 24 ноября, 10:02

Published 24 ноября, 10:02

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Проект Ишимской библиотеки признан лучшей практикой исторического просвещения

Проект Ишимской библиотеки признан лучшей практикой исторического просвещения

24 ноября 2023, 10:02
Фото: 1MI
Накануне Государственная публичная историческая библиотека подвела итоги всероссийского конкурса библиотечных проектов «Создаём историю вместе». Ишимская библиотека получила диплом третьей степени в номинации «Формирование аудиовизуального контента».

Об этом сегодня, 24 ноября, рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В рамках инициативы «ЛитStreet: путешествие по литературным улицам города Ишима» в прошлом году в городе появились яркие таблички с портретами писателей и поэтов, названием улиц и QR-кодами: с их помощью каждый желающий мог попасть на виртуальную экскурсию по одной из литературных улиц Ишима и узнать интересные факты из жизни писателей-классиков.

Конкурс «Создаём историю вместе» направлен на выявление лучших практик по историческому просвещению, а также повышение профессиональной компетентности библиотекарей, ведущих исследовательскую работу.

Напомним, по нацпроекту «Культура» уже несколько лет в Тюменской области идет работа по модернизации библиотек по модульному типу. Ранее в регионе свой облик поменяли восемь библиотек, в этом к ним добавились еще пять две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей.

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