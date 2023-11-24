Дмитрий Артюхов объявил 2024 год на Ямале Годом детства на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:18
«Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизируем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера Президент объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — отметил глава ЯНАО.
К слову, День Ямала стартовал с мероприятия, посвященного детству. Дмитрий Артюхов, будучи главой комиссии Госсовета РФ по молодежной политике, и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи на ВДНХ. Посещение международной выставки и открытая беседа стали финальными событиями путешествия участников проекта «Моя Россия». Поездку для детей организовал и профинансировал Ямал.
За пять дней школьники увидели достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Юные путешественники попросили продлить поездки, чтобы была возможность посетить еще больше интересных мест. Дмитрий Артюхов поддержал эту идею.
Ранее губернатор ЯНАО неоднократно подчеркивал, что создание в округе лучшей территории детства — один из приоритетов в его работе. К решению задачи подходят комплексно. На Ямале уже обеспечена 100% доступность мест в детских садах. За последние пять лет впервые в истории возвели сразу 28 современных зданий для дошколят.
Ведется строительство школ: сейчас в работе 10 объектов в разных городах и поселках. В начале ноября свои двери открыла самая большая школа в субъекте — Арктический лицей рассчитан на 1600 человек. На Ямале внедряют полноценную систему работы с талантами школьников. Специально для этого функционирует центр одаренных детей. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощряют денежными выплатами. Возводятся кванториумы — в Ноябрьске и Новом Уренгое, проектируют объект в Салехарде.
«В округе предусмотрен обширный комплекс мер поддержки для семей с детьми: сегодня их около 30. При рождении ребенка каждая мама получает набор более чем из 50 предметов — это все необходимое в первый год жизни. С 1 июня 2019 года северянки получили более 28 тысяч коробок „Малышу Ямала“, — пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.
В ведомстве добавили, что для детей коренных малочисленных народов Севера выдается допкомплект. В него входит теплое одеяло и уголок с лентой на выписку. Семьям, которые уже получали подарочный набор, на последующих малышей в качестве альтернативы предоставляют электронный сертификат на покупку детских товаров.
Также на второго ребенка власти выплачивают региональный маткапитал в размере 150 тысяч рублей. На третьего и последующих предусмотрен один из самых больших в стране маткапиталов — 500 тысяч рублей.
Ямал является регионом с высоким уровнем рождаемости. Так, с начала 2023 года в субъекте родились более пяти тысяч малышей. По последним официальным данным, в ЯНАО проживают около 16 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 54 тысяч детей.