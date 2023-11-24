Дмитрий Артюхов объявил 2024 год на Ямале Годом детства на выставке «Россия»

Ведется строительство школ: сейчас в работе 10 объектов в разных городах и поселках. В начале ноября свои двери открыла самая большая школа в субъекте — Арктический лицей рассчитан на 1600 человек. На Ямале внедряют полноценную систему работы с талантами школьников. Специально для этого функционирует центр одаренных детей. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощряют денежными выплатами. Возводятся кванториумы — в Ноябрьске и Новом Уренгое, проектируют объект в Салехарде.