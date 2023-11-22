Председатель Думы отправила посылку в рамках акции «Тепло родного дома»

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Со мной в одно время посылки привезли воспитатели детского сада №172 Тюмени. Они рассказали, что постоянно принимают участие в акции, причем продукты для военнослужащих собирают все 140 работников дошкольного учреждения. Коллектив тюменского детского сада тесно сотрудничает с детсадом Краснодона. По словам этих мудрых женщин, сегодня важно объединиться, помогать нашим героям и приближать Победу, — прокомментировала Светлана Владимировна.
Еще одну посылку принесла тюменка Светлана. Она в третий раз участвует в акции, передавая гостинцы своему коллеге Дмитрию. В зоне спецоперации он находится с первых дней частичной мобилизации. В октябре мужчина второй раз приезжал в Тюмень, встретился с семьей, коллегами, затем решил вернуться к своим товарищам на передовую. В день отправки посылки Дмитрий будет отмечать 33-летие.
Тюменцы могут передать именные посылки участникам специальной военной операции до 23 ноября включительно. 22 ноября посылки можно принести в общественные приемные депутатов городской Думы с 12.00 до 18.00, 23 ноября — с 12.00 до 20.00 по адресам: ул. Газовиков, 30; ул. Луначарского, 53; ул. Мира, 33; ул. Осипенко, 41; ул. Ткацкий проезд, 8.
Акции «Тепло родного дома» проводится региональным отделением партии «Единая Россия» по инициативе губернатора Александра Моора.