Председатель Думы отправила посылку в рамках акции «Тепло родного дома»

Еще одну посылку принесла тюменка Светлана. Она в третий раз участвует в акции, передавая гостинцы своему коллеге Дмитрию. В зоне спецоперации он находится с первых дней частичной мобилизации. В октябре мужчина второй раз приезжал в Тюмень, встретился с семьей, коллегами, затем решил вернуться к своим товарищам на передовую. В день отправки посылки Дмитрий будет отмечать 33-летие.