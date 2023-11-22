Поступить на бюджет проще: в тюменских колледжах создадут еще 3000 бесплатных мест

3000 бюджетных мест создадут в колледжах Тюменской области

Дополнительные бюджетные места в колледжах Тюменской области планируют создавать в течение ближайших трех лет. В год будут добавлять по 1000. Таким образом, в 2025 году в колледжах региона будет учиться бесплатно на 3000 больше студентов.