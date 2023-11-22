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3000 бюджетных мест создадут в колледжах Тюменской области

Поступить на бюджет проще: в тюменских колледжах создадут еще 3000 бесплатных мест

22 ноября 2023, 11:37
Фото: 1MI

3000 бюджетных мест создадут в колледжах Тюменской области

Дополнительные бюджетные места в колледжах Тюменской области планируют создавать в течение ближайших трех лет. В год будут добавлять по 1000. Таким образом, в 2025 году в колледжах региона будет учиться бесплатно на 3000 больше студентов.

По проекту бюджета Тюменской области в 2024 году на образование планируется выделить почти 46 миллиардов рублей, около 7 из них — на среднее профессиональное. Об этом сообщили в областной думе.

Прирост бюджетных мест, отмечают депутаты, станет очень существенным для системы СПО региона. Кроме того, в средне-специальных учебных заведениях планируют обновлять материально-техническую базу.

Напомним, ранее в службе занятости рассказывали о том, какие специальности сейчас наиболее востребованы. Работодатели активно ищут, например, строителей, сельскохозяйственных работников и сотрудников на обрабатывающие производства.

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