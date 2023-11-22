Поступить на бюджет проще: в тюменских колледжах создадут еще 3000 бесплатных мест

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По проекту бюджета Тюменской области в 2024 году на образование планируется выделить почти 46 миллиардов рублей, около 7 из них — на среднее профессиональное. Об этом сообщили в областной думе.
Прирост бюджетных мест, отмечают депутаты, станет очень существенным для системы СПО региона. Кроме того, в средне-специальных учебных заведениях планируют обновлять материально-техническую базу.
Напомним, ранее в службе занятости рассказывали о том, какие специальности сейчас наиболее востребованы. Работодатели активно ищут, например, строителей, сельскохозяйственных работников и сотрудников на обрабатывающие производства.