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Posted Вчера, 05:17

Published Вчера, 05:17

Modified Вчера, 05:19

Updated Вчера, 05:19

Сотни иностранных студентов приехали в Тюмень за российским образованием

От Конго до Китая: в Тюмень ринулись толпы иностранных студентов

26 октября 2023, 05:17
Фото: 1MI

Сотни иностранных студентов приехали в Тюмень за российским образованием

С начала сентября в Тюмень приехали более 860 студентов из 40 стран. Вчера в аэропорту встретили еще 90 будущих азиатских медиков.

Количество иностранцев, прибывших в регион, продолжает расти. Только с начала учебного года в Тюмень приехали более 860 человек из 40 стран мира. Студенты, прибывшие из Латинской Америки, Конго, Индии, Ливана, Монголии и других стран, планируют получить здесь российское образование.

Вчера их ряды пополнили и гости из Китая: в аэропорту встретили 90 студентов, большинство из которых привезли с собой семью. Несмотря на непривычный холодный климат, граждане зарубежных стран не планируют возвращаться домой. Их цель — освоить «Лечебное дело» и «Стоматологию».

Собираются ли они вернуться на родину по окончании обучения или станут частью тюменского рынка труда — вопрос остается открытым.

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#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Образование#Студенты#Медики#Китай#Тюменский ГМУ#Любовь Селезнева
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