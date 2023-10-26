От Конго до Китая: в Тюмень ринулись толпы иностранных студентов

Количество иностранцев, прибывших в регион, продолжает расти. Только с начала учебного года в Тюмень приехали более 860 человек из 40 стран мира. Студенты, прибывшие из Латинской Америки, Конго, Индии, Ливана, Монголии и других стран, планируют получить здесь российское образование.