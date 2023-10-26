От Конго до Китая: в Тюмень ринулись толпы иностранных студентов

Posted Вчера, 05:17
Published Вчера, 05:17
Modified Вчера, 05:19
Updated Вчера, 05:19
Количество иностранцев, прибывших в регион, продолжает расти. Только с начала учебного года в Тюмень приехали более 860 человек из 40 стран мира. Студенты, прибывшие из Латинской Америки, Конго, Индии, Ливана, Монголии и других стран, планируют получить здесь российское образование.
Вчера их ряды пополнили и гости из Китая: в аэропорту встретили 90 студентов, большинство из которых привезли с собой семью. Несмотря на непривычный холодный климат, граждане зарубежных стран не планируют возвращаться домой. Их цель — освоить «Лечебное дело» и «Стоматологию».
Собираются ли они вернуться на родину по окончании обучения или станут частью тюменского рынка труда — вопрос остается открытым.