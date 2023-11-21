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Posted 21 ноября, 05:02

Published 21 ноября, 05:02

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Искусственный интеллект помог тюменским врачам прочитать диагностические исследования

Искусственный интеллект помог тюменским врачам прочитать диагностические исследования

21 ноября 2023, 05:02
Фото: 1MI
Специалисты Тюменского фтизиопульмонологического центра внедрили искусственный интеллект в отделении лучевой диагностики. О первых результатах такой практики, рассказали в пресс-службе регионального депздрава.
Фото: департамент здравоохранения ТО

В мобильном цифровом флюорографе теперь можно сделать не только качественный снимок с безопасной лучевой нагрузкой, но и прочитать его с помощью компьютерного зрения.

«По нашему заказу было разработано программное обеспечение, мы активно принимали в этом участие, взаимодействуя с разработчиками для создания эффективного и удобного для нас продукта. ИИ помогает нам находить признаки заболеваний даже в очень сложных локализациях», — пояснили в медучреждении.

По итогам первых обследований студентов Тюменского колледжа, искусственный интеллект выявил два случая с изменениями в легких. Их направят на дообследование, чтобы установить диагноз.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.

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