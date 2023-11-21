Искусственный интеллект помог тюменским врачам прочитать диагностические исследования

Posted 21 ноября, 05:02
Published 21 ноября, 05:02
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В мобильном цифровом флюорографе теперь можно сделать не только качественный снимок с безопасной лучевой нагрузкой, но и прочитать его с помощью компьютерного зрения.
«По нашему заказу было разработано программное обеспечение, мы активно принимали в этом участие, взаимодействуя с разработчиками для создания эффективного и удобного для нас продукта. ИИ помогает нам находить признаки заболеваний даже в очень сложных локализациях», — пояснили в медучреждении.
По итогам первых обследований студентов Тюменского колледжа, искусственный интеллект выявил два случая с изменениями в легких. Их направят на дообследование, чтобы установить диагноз.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.