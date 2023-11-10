Жителям Тюменской области доступен сверхчувствительный анализ на онкозаболевания

Posted 10 ноября, 09:07
Published 10 ноября, 09:07
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Ряд исследований проводится простыми доступными методами, которые не требуют больших временных затрат или долгого анализа. Все они включены в программу профосмотров и диспансеризации.
«Один из таких анализов — жидкостная цитология. Это инновационный метод цитологического исследования, который в нашем регионе по ОМС проводится на сверхчувствительных аппаратах в централизованной лаборатории», — пояснили в ведомстве.
Исследование в качестве скрининга проводится женщинам с 18 до 64 лет раз в три года. Чтобы его пройти, нужно обратиться в кабинет раннего выявления заболеваний в своей поликлинике по месту прикрепления.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.