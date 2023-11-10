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Posted 10 ноября, 09:07

Published 10 ноября, 09:07

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Жителям Тюменской области доступен сверхчувствительный анализ на онкозаболевания

Жителям Тюменской области доступен сверхчувствительный анализ на онкозаболевания

10 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Ранняя диагностика, до появления каких-либо симптомов — основа положительного лечения онкозаболеваний. Поэтому в Тюменской области работает самая широкая скрининговая программа, сообщает пресс-служба регионального депздрава.
Фото: департамент здравоохранение ТО

Ряд исследований проводится простыми доступными методами, которые не требуют больших временных затрат или долгого анализа. Все они включены в программу профосмотров и диспансеризации.

«Один из таких анализов — жидкостная цитология. Это инновационный метод цитологического исследования, который в нашем регионе по ОМС проводится на сверхчувствительных аппаратах в централизованной лаборатории», — пояснили в ведомстве.

Исследование в качестве скрининга проводится женщинам с 18 до 64 лет раз в три года. Чтобы его пройти, нужно обратиться в кабинет раннего выявления заболеваний в своей поликлинике по месту прикрепления.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

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