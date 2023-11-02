«Я за правду, я за справедливость»: Юлия Сипко о пути Херсона в Россию

С началом специальной военной операции часть людей покинула Херсон, а оставшееся население, по словам Юлии, плохо понимало, что происходит, некоторые жители ситуацию приняли неправильно. «Вот, Россия напала, сейчас нас будут убивать, танки…», — делится женщина фразами местных людей. Именно это положение побудило Юлию Сипко заняться журналистикой. С образованием областного телевидения и открытием в 2022 году ТРК «Таврия» у Юлии появилась возможность стать частью голоса правды, быть услышанной, и она решилась на смену рода деятельности.