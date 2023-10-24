Автоматизированные сливные станции Тюмени представлены в Минстрое России

Проект сливных станций реализуется в тюменском водоканале с 2015 года. До этого слив сточных вод из ассенизаторских машин производился хаотично, иногда в неположенных местах. В результате реализации проекта рост объема слива стоков от ассенизаторских машин вырос почти в 150 раз с 17 тыс. м3 в 2015 г до 2,5 млн м3 в 2023 году. Такой значительный рост связан не только с налаженным прозрачным учетом, но и выстраиванием партнерских отношений с абонентами и с ростом доверия возчиков.