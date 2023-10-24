Автоматизированные сливные станции Тюмени представлены в Минстрое России

Posted 24 октября, 07:15
Published 24 октября, 07:15
Modified 24 октября, 07:17
Updated 24 октября, 07:17
Об автоматизации сливных станций на III Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Проект сливных станций реализуется в тюменском водоканале с 2015 года. До этого слив сточных вод из ассенизаторских машин производился хаотично, иногда в неположенных местах. В результате реализации проекта рост объема слива стоков от ассенизаторских машин вырос почти в 150 раз с 17 тыс. м3 в 2015 г до 2,5 млн м3 в 2023 году. Такой значительный рост связан не только с налаженным прозрачным учетом, но и выстраиванием партнерских отношений с абонентами и с ростом доверия возчиков.
Наш проект с человеческим лицом. Он нацелен на конкретных людей, на экологию нашего региона и при этом не требует больших финансовых затрат. Думаю, поэтому его и выбрали из множества реализуемых проектов нашей огромной страны, чтобы представить руководству Минстроя, — считает Екатерина Шаркова.
Отметим, что на встрече в Санкт-Петербурге первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин оценил работу управленцев Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ленинградской, Тамбовской, Челябинской, областей, Севастополя, Хакасии и ЯНАО.
Мы, каждый в своей отрасли, делаем одно большое дело — возрождаем звание человека труда. При тех больших задачах, которые перед нами стоят — ввод 1 миллиарда квадратных метров жилья до 2030 года — это очень важно. Уверен, что те проекты и идеи, над которыми вы работаете, будут успешно развиваться и помогут в достижении общей цели, — отметил первый замминистра Александр Ломакин.
В Тюмени сейчас успешно работают две сливные станции. В ближайшее время будет открыта третья станция в Тюменском районе. В перспективе «Росводоканал Тюмень» планирует построить еще пять экологичных точек слива.