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Posted 24 октября, 07:15

Published 24 октября, 07:15

Modified 24 октября, 07:17

Updated 24 октября, 07:17

Автоматизированные сливные станции Тюмени представлены в Минстрое России

Автоматизированные сливные станции Тюмени представлены в Минстрое России

24 октября 2023, 07:15
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Проект тюменского водоканала по автоматизации приема сточных вод из районов, не оборудованных централизованным водоотведением, — представлен Минстрою России как одно из лучших управленческих решений страны.

Об автоматизации сливных станций на III Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

Проект сливных станций реализуется в тюменском водоканале с 2015 года. До этого слив сточных вод из ассенизаторских машин производился хаотично, иногда в неположенных местах. В результате реализации проекта рост объема слива стоков от ассенизаторских машин вырос почти в 150 раз с 17 тыс. м3 в 2015 г до 2,5 млн м3 в 2023 году. Такой значительный рост связан не только с налаженным прозрачным учетом, но и выстраиванием партнерских отношений с абонентами и с ростом доверия возчиков.

Наш проект с человеческим лицом. Он нацелен на конкретных людей, на экологию нашего региона и при этом не требует больших финансовых затрат. Думаю, поэтому его и выбрали из множества реализуемых проектов нашей огромной страны, чтобы представить руководству Минстроя, — считает Екатерина Шаркова.

Отметим, что на встрече в Санкт-Петербурге первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин оценил работу управленцев Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ленинградской, Тамбовской, Челябинской, областей, Севастополя, Хакасии и ЯНАО.

Мы, каждый в своей отрасли, делаем одно большое дело — возрождаем звание человека труда. При тех больших задачах, которые перед нами стоят — ввод 1 миллиарда квадратных метров жилья до 2030 года — это очень важно. Уверен, что те проекты и идеи, над которыми вы работаете, будут успешно развиваться и помогут в достижении общей цели, — отметил первый замминистра Александр Ломакин.

В Тюмени сейчас успешно работают две сливные станции. В ближайшее время будет открыта третья станция в Тюменском районе. В перспективе «Росводоканал Тюмень» планирует построить еще пять экологичных точек слива.

#Технологии#Тюмень#Россия#Экология#Росводоканал#Министерство строительства и жкх#Проект
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