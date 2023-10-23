В Тюменском ТЦ экстренно эвакуировали людей

Молодой человек зашел в здание и без предупреждения начал распылять баллончик. Охрана тут же предприняла попутку задержать нарушителя, но ничего не вышло, а людей, находившихся на месте происшествия, пришлось эвакуировать. Представители компании собираются писать заявление на нарушителя.