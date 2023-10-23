В Тюменском ТЦ экстренно эвакуировали людей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Молодой человек зашел в здание и без предупреждения начал распылять баллончик. Охрана тут же предприняла попутку задержать нарушителя, но ничего не вышло, а людей, находившихся на месте происшествия, пришлось эвакуировать. Представители компании собираются писать заявление на нарушителя.
Также, по словам пресс-службы, представляющий ТЦ, за полчаса до этого аналогичное происшествие произошло в ТЦ «Центральный». В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка и узнаются обстоятельства произошедшего инцидента.