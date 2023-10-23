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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Тюменском ТЦ экстренно эвакуировали людей

В Тюменском ТЦ экстренно эвакуировали людей

23 октября 2023, 12:56
Фото: 1MI
В ТЦ «Галерея Вояж» произошла эвакуация людей. Неизвестный распылил перцовый баллончик.

Молодой человек зашел в здание и без предупреждения начал распылять баллончик. Охрана тут же предприняла попутку задержать нарушителя, но ничего не вышло, а людей, находившихся на месте происшествия, пришлось эвакуировать. Представители компании собираются писать заявление на нарушителя.

Также, по словам пресс-службы, представляющий ТЦ, за полчаса до этого аналогичное происшествие произошло в ТЦ «Центральный». В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка и узнаются обстоятельства произошедшего инцидента.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Проверка#Эвакуация#Полиция#Нарушитель#Охрана#Происшествие#Дмитрий Балобанов
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