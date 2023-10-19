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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Лишь два знака зодиака будут максимально счастливы в октябре 2023 года.

Тюменцам рассказали, каким знакам зодиака повезет уже до конца октября

19 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Лишь два знака зодиака будут максимально счастливы в октябре 2023 года.

Названы знаки зодиака, которым повезет уже до конца октября

Известный Российский астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, представителям которых сулит удача в текущем месяце, сообщает «Росбалт»

Для представителей двух знаков зодиакального круга оставшиеся дни октября могут принести желаемые результаты.

Людям, рожденным под знаком Скорпиона, звезды обещают принести долгожданные победы. Задачи, казавшиеся ранее невыполнимыми, будут даваться с необычайно легкостью — их решение перестанет быть проблемой. Старые друзья, вновь появившиеся в жизни, помогут справиться с трудностями и итог не сможет не порадовать Скорпионов.

В стороне не останется и созвездие Козерога — в конце месяца звезды будут присматривать и за представителями этого знака. Свойственное этим людям упорство поможет реализовать заветные мечты. Проявив свои лучшие черты, Козероги не только достигнут своих целей, но и получат хорошее вознаграждение.

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