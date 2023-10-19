Тюменцам рассказали, каким знакам зодиака повезет уже до конца октября

В стороне не останется и созвездие Козерога — в конце месяца звезды будут присматривать и за представителями этого знака. Свойственное этим людям упорство поможет реализовать заветные мечты. Проявив свои лучшие черты, Козероги не только достигнут своих целей, но и получат хорошее вознаграждение.