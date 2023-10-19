Тюменцам рассказали, каким знакам зодиака повезет уже до конца октября

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Для представителей двух знаков зодиакального круга оставшиеся дни октября могут принести желаемые результаты.
Людям, рожденным под знаком Скорпиона, звезды обещают принести долгожданные победы. Задачи, казавшиеся ранее невыполнимыми, будут даваться с необычайно легкостью — их решение перестанет быть проблемой. Старые друзья, вновь появившиеся в жизни, помогут справиться с трудностями и итог не сможет не порадовать Скорпионов.
В стороне не останется и созвездие Козерога — в конце месяца звезды будут присматривать и за представителями этого знака. Свойственное этим людям упорство поможет реализовать заветные мечты. Проявив свои лучшие черты, Козероги не только достигнут своих целей, но и получат хорошее вознаграждение.