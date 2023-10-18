Умные технологии Росводоканал Тюмень представлены XVI на форуме-выставке ИНФОТЕХ-2023

Автоматизация управления водозаборами, цифровой двойник системы водоснабжения города, помощь искусственного интеллектa при принятии и распределении заявок — эти и другие умные технологии тюменского водоканала были представлены на выставке ИНФОТЕХ-2023, которая проходит в областной столице.

Выставку посетили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Реализуя масштабное концессионное соглашение водоканал не только модернизирует сети и объекты коммунальной инфраструктуры, но и особое внимание уделяет цифровизации процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Умные технологии помогают в решении производственных задач и содействуют эффективной коммуникации с абонентами, — подчеркнул глава города Тюмени Руслан Кухарук. На стенде городских умных технологий представлен бронзовый кубок, который «Росводоканал Тюмень» завоевал в этом году в Национальной премии «Умный город» в номинации «Цифровой водоканал». Жюри конкурса высоко оценило результат использования современных цифровых решений в ежедневной работе предприятия. Цифровой двойник системы водоснабжения позволяет получать информацию об утечках из сетей водоснабжения еще до того, как излив воды появился на поверхности. Таким образом при ликвидации аварийных ситуаций мы выигрываем время и значительно сокращаем потери. Благодаря автоматизированной системе водоснабжения удерживаем нормативное давление в водопроводах, что позволило вкупе с системной заменой сетей на 70 процентов сократить число аварийных ситуаций и отключений водоснабжения, — рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков. Функционал ситуационного центра «Росводоканал Тюмень» постоянно дополняется. Сейчас специалисты стараются расширить применение искусственного интеллекта в работе предприятия.