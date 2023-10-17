Иномарки для тюменцев станут еще дороже. Но есть хорошие новости

В-первую очередь, автоэксперты советуют перед покупкой реально оценить свою платежеспособность и определиться, какой автомобиль будет предпочтительнее — новый или с пробегом, отечественного производства или иностранного, автомат или механика. Немаловажный фактор, который нужно обязательное учесть — климатические условия, в которых будет эксплуатироваться транспорт. К примеру, в Тюменской области лучше всего «приживаются» российские автобренды, а также иномарки из Японии и Кореи. Чем севернее район, тем реже там можно встреть «мерседесы» и «БМВ», так как они хуже справляются с температурными нагрузками. И совсем не приспособлены для суровых регионов — электрокары.