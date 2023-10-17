Иномарки для тюменцев станут еще дороже. Но есть хорошие новости

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Что же делать тем, кто не успел до кризиса приобрести новый автомобиль? Или если на старом уже ездить стало небезопасно и его нужно срочно поменять? Тогда покупку лучше не откладывать, но подойти к ней с умом. О том, как и где приобрести «антикризисный» автомобиль, а также, почему новая иномарка без истории может оказаться котом в мешке, «Нашему городу» рассказали в тюменском филиале маркетплейса FRESH.
В-первую очередь, автоэксперты советуют перед покупкой реально оценить свою платежеспособность и определиться, какой автомобиль будет предпочтительнее — новый или с пробегом, отечественного производства или иностранного, автомат или механика. Немаловажный фактор, который нужно обязательное учесть — климатические условия, в которых будет эксплуатироваться транспорт. К примеру, в Тюменской области лучше всего «приживаются» российские автобренды, а также иномарки из Японии и Кореи. Чем севернее район, тем реже там можно встреть «мерседесы» и «БМВ», так как они хуже справляются с температурными нагрузками. И совсем не приспособлены для суровых регионов — электрокары.
«Традиционно по Тюменской области самые продаваемые автомобили — это „Лады“. Среди иномарок, конечно же, это японцы — Toyota, Nissan. Это те машины, которые сибиряки действительно любят и ценят за надежность и простоту обслуживания», — отмечает Юрий Чистов, директор тюменского филиала FRESH.
Иномарка с пробегом VS новая иномарка
Если кошелек позволяет, то найти нового «японца» «корейца» и даже «немца» до сих пор не проблема. Но тут есть очень важный нюанс. Ушедшие с российского рынка официальные дилеры, «забрали» с собой и все гарантии на свои автомобили. Это значит, что, если у техники обнаружится какой-то брак или неисправности, владельцу придется решать их самостоятельно, претензии предъявить будет не кому.
Поэтому в современных реалиях подержанная иномарка может быть более выгодна не только по цене, но и по качеству. Конечно, чтобы не разочароваться в автомобиле, перед покупкой рекомендуется его тщательно обследовать.
«Современные технологии позволяют с точностью до 97-98% дать заключение по автомобилю, как врач дает диагноз», — рассказывает Денис Мигаль, основатель автомобильного маркетплейса FRESH.
Первичную информацию по автомобилю: пробег, сколько ДТП было, сейчас можно узнать онлайн. Есть несколько сайтов и приложений, которые предлагают такие услуги. Затем будет правильно проверить авто в специализированном сервисе, где ему проведут полную диагностику.
Вся история автомобиля — в одном отчете
Чем технологичнее становятся автомобили, тем более сложное оборудование требуется для их обслуживания и диагностики. И если отечественному автопрому есть еще куда расти, то по части сервисных технологий российские специалисты не отстают от иностранных.
Недавно маркетплейс FRESH разработал уникальную систему диагностики, которая умеет не только выявлять отклонения от нормы, но и ранжирует их по степени критичности. Разработка «фрешовских» айтишников уже зарекомендовала себя, как надежный помощник при подготовке к продаже автомобиля и сейчас применяется во всех филиалах компании.
«В основе планшетной системы диагностики FRESH 3.0 — база данных, накопленная компанией за 17 лет работы — это диагностика сотен тысяч машин. Чек-лист проверки автомобиля состоит из 256 пунктов — от осмотра лакокрасочного покрытия до изучения состояния цилиндропоршневой группы, которое проводится с помощью микровидеокамеры эндоскопа», — пояснил Денис Мигаль.
Система может даже вычислить все попытки скрутить пробег — продавцу схитрить здесь уже не получится. Что уж говорить про неисправности в автомобиле, о которых порой не знает даже его владелец. А качественная диагностика как раз выявит все недостатки, покажет, какие детали нужно срочно заменить, а какие прослужат еще несколько лет. И покупатель уже будет точно знать, какого «друга» он себе берет.
Дефицит иномарок тюменцам не грозит
Не смотря на санкции, сложности с логистикой — автомобилей хватит на всех жителей Тюменской области. В этом уверен Андрей Лузгин, гендиректор маркетплейса FRESH.
«В целом на маркетплейсе FRESH сейчас представлено 15 тысяч проверенных автомобилей, как новых, так и с пробегом. Около 600 машин уже находятся в Тюмени. Остальные рассредоточены в других регионах. Но по заказу покупателя, любой из них будет доставлен ему в течение нескольких дней», — рассказал Андрей Лузгин.
По статистике, сегодня 25% автомобилей продаются онлайн через маркетплейс FRESH. В нескольких городах у компании есть офлайн-точки. Это многофункциональные центры-хабы, с отделами продаж и автосервисом. В Тюмени таких два. Один из них открылся 30 сентября на Московском тракте, 320.
В автохабе FRESH работают опытные специалисты — это один из «пунктиков» компании — привлекать к сотрудничеству только профессионалов. Если покупатель не доверяет онлайн-сервисам, то он может прийти в автоцентр, где ему помогут подобрать нужный автомобиль в базе FRESH, расскажут про его реальное техническое состояние и помогут оформить заказ. По запросу клиента, автомобиль, выставленный на маркетплейсе, можно будет снять на видео.
«Важно, что покупатель, пока не увидел автомобиль своими глазами, не потрогал его — он оплачивает только доставку. Окончательный расчет производится после того, как человек подтверждает, что ему привезли то, что обещали. Перед этим машину в обязательном порядке поднимают на подъемнике, чтобы его будущий владелец мог в буквальном смысле осмотреть покупку со всех сторон», — пояснил Денис Мигаль.
В новом хабе маркетплейса FRESH можно не только купить, но и продать автомобиль. При чем по нескольким схемам. Клиент сам выбирает, какой вариант ему подходит больше:
— «Выкуп»: специалисты «фреша» проведут полную диагностику автомобиля, на основании заключения будет ему будет дана оценка. Если владельца устраивает названная сумма, он может получить ее наличными или переводом.
— «Комиссия»: продавец сам назначает цену на свою машину. В этом случае деньги он получит только после того, как его авто будет куплено. К слову, покупатель может быть и из другого города. Доставку техники компания берет на себя.
Еще одна фишка «фреша» — аукцион. Если состояние автомобиля продавца не в лучшем состоянии или даже совсем не на ходу — маркетплейс найдет покупателя и на него. На аукционе хорошо уходят даже очень старые иномарки — во всех российских регионах есть автоклубы, которые занимаются реставрацией и кастомайзингом старых моделей, а кто-то просто ищет запчасти. Аукцион работает так, компания выставляет автомобиль с первоначальной ценой и объявляет торги. Тот кто даст большую цену — забирает лот себе.
FRESH — первый автомобильный маркетплейс. Компания работает на российском рынке уже 17 лет и входит в топ-3 по продажам автомобилей с пробегом. Кроме маркетплейса у FRESH есть 30 хабов в 10 регионах страны. В Тюмени работают два многофункциональных центра компании — на Федюнинского, 65 и новый хаб — на Московском тракте, 320.