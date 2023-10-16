«Если говорят, что ты умница, хочется быть умницей», — считает Вика из Донецка

Posted 16 октября, 10:49
Published 16 октября, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Мама Юлия Анатольевна видит у дочери значимый рост способностей. Когда Вика родилась, прогнозировали, что будет девочка с тетрапарезом лежать всю жизнь. Парез — это утрата активности мышц человека, а тетрапарез — это парез всех четырех конечностей. Виктория, хрупкая, как крошечный цветочек, умела только дышать.
— Выросла красавицей, — гордится мама Юлия. — Мы с дочкой занимались, лечили, любили, холили и лелеяли.
Метод вдохновлять ребенка у Юлии Анатольевны гениален и прост. Нужны только безграничное терпение и искренняя доброта.
Вика не умела говорить. Мама подбадривала: «Да, сегодня ты еще молчишь, но обязательно заговоришь завтра!» Дочка не ходила. Мама уверяла, что крошка со дня на день пойдет, и Вика научилась ходить. Если малышке что-то удавалось, Юлия Анатольевна от души хвалила ее! А когда тебе говорят, что ты молодец и умница, хочется и дальше стараться.
Не бояться воды и плавать Викторию Россолову научили тренеры Галина Павловна Гордеева и Ольга Сергеевна Букреева, а первые соревнования по плаванию девушка запомнит на всю жизнь.
В зоне комфорта в классе Вики в интернате учились 10 детишек. На тренировках в бассейне тоже был узкий круг общения. А тут! Спорткомплекс, грандиозное мероприятие, шикарная подготовка, СМИ. Директор Донецкой ОО «Дельфины» Ольга Владимировна Волкова подготовилась к спортивному празднику серьезно. А сколько людей вокруг! Мамы, дети, спортсмены, тренеры, болельщики на трибунах. Болельщики от души радовались всему, что происходило, хлопали, кричали, а это пугающе шумно и непривычно для начинающей спортсменки.
Вика справилась.
— Мы выдохнули и с ужасом стали ждать следующих соревнований, — хохочет мама.
У Виктории Россоловой уже есть «золото» ГТО, с соревнований девушка стабильно приносит награды за 2-3 места в своей категории. У спортсменки более 20 медалей и было бы больше, если б не СВО.
— Мы живем в Кировском районе Донецка. Иногда страшно выходить на улицу, стреляют. Сегодня утром обстановка была спокойная, и Виктория смогла доехать до съемочной студии проекта #безграничные_донбасс. А так мы всю ночь не спали, было шумно. Казалось бы, за столько лет к этому уже можно было привыкнуть, но нет. Планы на завтра и даже на сегодня загадать нереально, потому что может произойти форс-мажор, который от тебя вообще не зависит. И все не так, как хочется, — говорит мама.
— Скорей бы уже была вода, и в бассейн, — добавляет Вика.
Семья Россоловых зимой была в Москве. Вика и брат открывали кран, а там — вода. Мама Юлия вспоминает:
— Первые три дня были водные процедуры по нескольку раз в день. Детей невозможно было вытащить из ванной. «А когда ее отключат?» — спрашивали дети, чтобы понять, сколько времени у них есть. А вода в Москве есть, и она все идет и идет.
В Донецке из-за СВО перебои с водой, в бассейне воды нет. Тренер отправляет спортсменам онлайн-задания для «сухих» тренировок. То есть, такой комплекс упражнений пловцы могут выполнять на суше. В Донецке есть тренажерный зал, но воду пловцу не заменит ничто. И отсутствие качественных тренировок тормозит развитие пловцов с ограниченными возможностями здоровья.
Виктория Россолова называет себя «волонтером добрых дел», а встречается донецкая молодежь с ОВЗ в обществе активных инвалидов «Донецкие зори». Ребята общаются, вместе делают зарядку, рукодельничают, придумывают игры, начали ставить спектакли: старшие женщины помогли сшить игрушки на пальчики для театральных постановок. В «Донецких зорях» с вниманием относятся друг к другу и помогают людям с инвалидностью и без, всем, кому нужна помощь. На небольшой улице Старомихайловка, последней улице в Кировском районе, живут только бабушки и один дедушка. Магазин далеко. Волонтеры из «Донецких зорь» привозят старичкам материальную помощь и продукты, поздравляют с праздниками и дарят подарки. А недалеко находится блокпост. Виктория и ребята познакомились там с военными. Спросили, чем посильно помочь. Военные попросили связать теплые носки и сшить небольшие одеяла. Слухом земля полнится, и вслед за военными с просьбой обратились казаки, попросили маскировочные сети.
— Я волонтер и я рада, что делаю жизнь людей чуть комфортнее, — говорит Виктория Россолова.
Мама Юлия, вырастившая из хрупкого младенца сильную духом и добрую дочь, призналась, что однажды легче преодолеть последствия ковида ей помогла именно Вика. Когда нуждалась в поддержке мама, Вика сказала:
— Сегодня ты еще недомогаешь, но обязательно поправишься завтра, мама. Потому что ты молодец и умница.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.