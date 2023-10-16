«Если говорят, что ты умница, хочется быть умницей», — считает Вика из Донецка

— Мы живем в Кировском районе Донецка. Иногда страшно выходить на улицу, стреляют. Сегодня утром обстановка была спокойная, и Виктория смогла доехать до съемочной студии проекта #безграничные_донбасс. А так мы всю ночь не спали, было шумно. Казалось бы, за столько лет к этому уже можно было привыкнуть, но нет. Планы на завтра и даже на сегодня загадать нереально, потому что может произойти форс-мажор, который от тебя вообще не зависит. И все не так, как хочется, — говорит мама.