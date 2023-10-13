Тюменский водоканал запустил новый водопровод в районе Мельникайте — Дамбовская

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Менять коммуникации при крупном дорожном строительстве или благоустройстве — это многолетняя практика областного центра. Труба из современных полимерных материалов, диаметром 500 мм и протяжённостью 400 метров, проложена строителями путепровода методом горизонтально-направленного бурения. Специалисты тюменского водоканала подключили новую трубу к действующим коммуникациям.
«Специалисты опытные задействованы, каждый свою работу знает, поэтому никаких сложностей при переключении не возникло. На месте сварщики подогнали участок трубопровода к фланцевому соединению, чтобы соединить новые коммуникации с действующими, которые лежат в земле на разных уровнях. Работали сразу четыре бригады, выполнили переключение быстро и качественно», — рассказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Александр Титовский.
Система водоснабжения закольцована, поэтому на время проведения работ в жилых домах подачу воды не ограничивали. Под отключение попали лишь несколько административных зданий. Новый участок сети повысит надежность системы водоснабжения. В ноябре в районе этой развязки планируется выполнить ещё одно крупное переключение.