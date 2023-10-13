Тюменский водоканал запустил новый водопровод в районе Мельникайте — Дамбовская

Система водоснабжения закольцована, поэтому на время проведения работ в жилых домах подачу воды не ограничивали. Под отключение попали лишь несколько административных зданий. Новый участок сети повысит надежность системы водоснабжения. В ноябре в районе этой развязки планируется выполнить ещё одно крупное переключение.