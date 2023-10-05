Тюменский водоканал повысил надежность водоснабжения в центре города

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За 15 часов было заменено четыре задвижки на трубах, диаметром 500 мм. Чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки и не доставлять больших неудобств жителям, подготовку начали за три недели. Заготовили все необходимые материалы, очистили водопроводную камеру, провели профилактическое обслуживание запорной арматуры на смежных водопроводных сетях, смонтировали новый узел для последующей установки.
«Исправность запорной арматуры — это надежность системы водоснабжения. В случае аварийной ситуации мы сможем сократить количество домов, попадающих под отключение, оперативно локализовать утечку и уменьшить срок восстановительных работ», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
Плановая работа по замене запорной арматуры — одно из приоритетных направлений работы тюменского водоканала. Только в этом году на городских сетях заменено более 80 задвижек. Благодаря этому в аварийных ситуациях удалось сократить количество отключений водоснабжения, значительная часть работ проводится без ограничения ресурса.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть более 700 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,6 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,868 млрд рублей.
Росводоканал следует международным принципам ESG. Миссия компании направлена на создание, внедрение и формирование культуры «Зеленой экономики» и «Устойчивого развития» в отрасли ЖКХ. С 2010 по 2020 гг. на природоохранную деятельность было направлено более 4,6 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по масштабированию деятельности национального оператора, реализации проектов в сфере ВиВ и развитию коммунальной отрасли России.